La troisième saison des Armes sera la dernière.

Les téléspectateurs ont appris la nouvelle il y a peu de temps, mais les acteurs, eux, le savaient depuis un moment déjà.

Frédéric Millaire Zouvi, que nous avons rencontré sur le plateau de la nouvelle série Mustang, nous a parlé brièvement de cette fin qui approche.

L'équipe a terminé le premier bloc de tournage la semaine dernière et ceux-ci reprendront en septembre pour la deuxième et dernière partie.

« Je suis très chanceux sur ce show-là », nous dit l'acteur. « J'ai un des personnages les plus controversés. Ils me font confiance. Ils me donnent de beaux défis, des défis d'acteur, mais aussi des défis physiques, des défis d'entraînement. C'est très prenant à jouer et j'aime beaucoup ça. J'ai tout aimé sur mon intrigue depuis le début. J'ai toujours du fun sur ce plateau. »

Voyant la fin approchée, Frédéric ne peut cacher sa tristesse.

C'est un petit deuil. On a tellement tout donné.

« Là, on n'a pas tous les textes encore, mais je pense que ça va être bien l'fun ce qui s'en vient pour le reste de la saison », conclut-il.

Rappelons que l'acteur avait partagé des photos de la première partie du tournage. Voyez-les ici.

L'action des Armes de la troisième saison reprendra trois mois après les évènements de la saison 2. L’OTAN et le Kremlin concluent une entente : les troupes russes se retirent pacifiquement du Nord, sous supervision canadienne et surtout américaine. Une paix fragile qui ouvre la porte à de nouvelles tensions entre le Canada, la Russie, les États-Unis et la Chine. Savard transforme sa douleur en mission personnelle : retrouver Colin et l’éliminer, avec l’aide de Craig et de JTF16.

Les Armes sera de retour en ondes le lundi 7 septembre à 20 h sur les ondes de TVA.