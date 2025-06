Le dernier des monstres sur illico+ : Une quête enlevante sur fond d'histoire religieuse

En cette période de (quasi) disette télévisuelle, illico+ nous fait une belle offrande, le suspense Le dernier des monstres, qui se dévore en rafale. En ce sens, la production a déposé d'emblée les six épisodes sur sa plateforme, une stratégie de plus en plus rare au Québec, mais qui fait notre plus grand bonheur!

Dans cette proposition, on fait la rencontre de Thomas Germain-Leclerc, un nerd attachant spécialisé dans l'histoire religieuse et la théologie. Après le triple meurtre crapuleux de trois jeunes avocats à Montréal, le sergent détective Savard fait appel à Thomas, qu'il connaît de leur ligue de cosom commune, pour faire avancer l'enquête qui piétine. Son mandat? Décoder des symboles religieux laissés sur les corps des victimes. Complètement investi dans le projet, Thomas se permettra quelques imprudences au cours de ses recherches, qui le placeront dans une situation plus que difficile. Que se passe-t-il avec la secte Les Apôtres du secret divin, dans les Laurentides, dont les activités semblent plus que louches?

C'est sur cette prémisse que l'auteur Maxime Landry lance son intrigue, entre suspense et horreur, qui ne manque pas d'intérêt. Avec sa trame sur trois époques, l'histoire du Dernier des monstres s'avère plutôt touffue et contient quelques écueils de temporalité (notamment avec le vieillissement de certains personnages), mais rien pour décourager notre visionnement. D'emblée, nous sommes happés par cette enquête, menée tambour battant, qui réserve son lot de revirements de situation.

Derrière la caméra, le réalisateur Adam Kosh a fait des merveilles pour s'assurer que notre expérience de visionnement soit la plus immersive possible. Entre les visites dans des entrepôts désaffectés, des courses contre la montre dans la forêt, les rues de Montréal et la symbolique religieuse qui se retrouve dans plusieurs scènes, l'effet est total et franchement réussi.

C'est dans cet univers glauque que le comédien Benoît Drouin-Germain trouve un rôle principal à la mesure de son talent, qui lui permet de briller dans la peau d'un personnage atypique. Avec sa maladresse sociale, son théologien est parfois incommode, et toujours drôle. Vous ne pourrez lui résister. Nous avons eu un plaisir fou à le voir réagir aux différentes pièces à conviction de l'enquête.

À ses côtés, Luc Picard devient le cowboy de service, le sergent-détective qui prend trop de risques, sur la base de sa grande expérience. Comme un poisson dans l'eau, le comédien expérimenté n'aura aucune misère à vous amener dans sa quête. Une distribution douée les accompagne, à commencer par Marie-France Marcotte, Robin L'Houmeau, Félix-Antoine Duval, Ariane Castellanos, Irdens Exantus, Alexandre Bisping et le jeune Mathias Goguen.

Outre la trame narrative en trois temps, qui pourrait en mêler quelques-uns, Le dernier des monstres recèle suffisamment de mystère et d'action pour accrocher un large public, qui voudra connaître l'issue de l'enquête du sympathique Thomas. On voit même cette histoire se prolonger sur quelques saisons. C'est à voir dès maintenant sur illico+.