Antoine Pilon joue un ufologue dans cette nouvelle série mystérieuse (vidéo)

Les créations destinées exclusivement aux membres de la plateforme de contenu de Québécor continuent de nous surprendre. Après Les Révoltés et Détective Surprenant des derniers mois, on attend maintenant impatiemment Société distincte, une autre série du Club illico qui devrait voir le jour à l'été 2024. La production nous dévoilait les premières images en exclusivité, que vous pouvez visionner dans la vidéo d'entête.

Le scénario prend forme autour de la disparition du jeune Gabriel, qui ne laisse derrière lui aucune trace. 15 ans plus tard, son grand frère Marc (Antoine Pilon) vit encore chez sa mère Micheline (Maude Guérin) et fait des ovnis une obsession, il en fait son métier et poursuit même l'idée de faire un documentaire. Il est convaincu qu'ils sont les responsables de son drame familial. Lorsqu'il est sur le point de tout laisser tomber, une note anonyme vient tout basculer, et avec l'aide de son vieil ami Julien, il partira en quête de réponses. « Il étudie les extraterrestres, il se met à développer une passion pour ça, une sorte de folie et on verra, dans le fond, si tout ça est dans sa tête ou si c'est la réalité. C'était malade [à jouer], c'est une série de genre alors c'est vraiment super. », nous disait récemment Antoine Pilon, concernant son expérience de tournage.

S'ajoutent à la distribution nombre de comédiens de talent : Robert Naylor, Juliette Gosselin, Antoine Desrochers, Hélène Florent, Luc Picard, Rémi Goulet, Clara Bernardo, Dominique Laniel, Kevin Houle, Pascal Tshilambo et Monique Spaziani, pour n'en nommer que quelques-uns.

Écrit et réalisé par Benoît Lach, le drame vient tout juste d'être sélectionné en compétition officielle à Séries Mania, un prestigieux festival international de séries, un bel honneur pour la production de chez nous. Raison de plus d'avoir hâte de voir ce que nous réserve Société distincte, un projet de Blachfilms en collaboration avec Québecor Contenu, qui se développe en dix épisodes d’une heure.

Un récent entretien avec Bruno Pelletier, qui tient lui aussi un personnage dans la mystérieuse série, nous laisse sous-entendre qu'il pourrait y avoir une seconde saison : « C'est un petit rôle dans la première saison, mais qui va se développer après. »

Société distincte sera diffusée sur le Club illico à l'été 2024.