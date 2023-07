Vous pourrez bientôt voir Bruno Pelletier dans une série télé

Alors qu'on apprenait que Roxane Bruneau avait décroché un petit rôle dans la deuxième saison d'Indéfendable (les détails ici), voilà qu'on découvre quelques jours plus tard qu'un autre chanteur populaire figurera au générique d'une série québécoise.

En effet, Bruno Pelletier révélait à Sonia Benezra, lors de son passage à Bonsoir bonsoir, qu'il sera de la distribution de la série Société distincte.

« C'est une belle façon de revenir, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire plus dans les prochaines années. C'est un petit rôle dans la première saison, mais qui va se développer après », a-t-il déclaré à Bonsoir bonsoir en direct.

Rappelons qu'on avait pu le voir jouer précédemment dans Omerta II.

Le synopsis officiel de la série Société distincte se lit comme suit :

Un soir d'été. Marc joue à la cachette avec son meilleur ami Julien et son petit frère Gabriel. Cette partie de cache-cache sera fatale pour le jeune Gabriel qui disparaît sans laisser de trace. Cette tragédie entrainera l'éclatement de la famille et le départ de Julie. Depuis ce jour, Marc, qui habite toujours avec sa mère Micheline, consacre son temps à l'ufologie [étude des ovnis, des phénomènes associés aux ovnis, NDLR] pour tenter de faire la lumière sur la disparition de Gabriel. Quinze ans plus tard, dans développement concert, Marc est sur le point de tout laisser tomber quand il reçoit une note anonyme qui semble pour le mettre sur le piste de son frère. Avec Julien, qui est de retour dans sa vie, il tentera des réponses à ses questions.

Découvrez la distribution ici.

Les 10 épisodes d'une heure seront disponibles sur Club Illico prochainement.