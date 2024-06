Maude Guérin se réjouirait de voir davantage de comédiennes de 50 ans et plus à la télévision

Maude Guérin brille dès maintenant dans la nouveauté du Club illico, Société distincte, une fiction qui lui permet d'interpréter une mère charismatique et contrôlante, happée par un drame terrible. En entretien, la comédienne se montre ravie de cette nouvelle opportunité, qui lui a permis de fouler de nouveaux territoires après plusieurs années dans 5e rang. Un rôle touffu qui a donné un certain défi à l'actrice chevronnée. Si la carrière de Maude Guérin lui a permis d'obtenir plusieurs rôles formidables dans les dernières années, celle-ci ne se montre pas à l'abri de l'absence de rôle qui frappe de plus en plus les comédiennes de plus de 50 ans, un sujet qu'elle aborde sans détour en entrevue.

« Je trouve encore flatteur de me faire offrir un rôle. Je trouve ça flatteur parce que c'est des personnages intéressants. Passé 50 ans, des fois, on court après les personnages intéressants. J'ai souvent l'impression que les auteurs ne savent pas trop quoi faire quand on vieillit. Ça manque parfois de consistance. Un personnage, ça ne peut pas être juste la soeur de, la mère de, la femme de, il faut que ce soit construit de l'intérieur. Benoît [Lach, l'auteur de Société distincte, NDLR], c'est ça qu'il fait, il les construit ses personnages. »

Elle poursuit : « On est toutes des comédiennes qui vieillissent à l'écran, mais j'ai l'impression que les auteurs, les autrices oublient parfois que ces femmes-là, qui ont passé 50 ans, elles ont des vies. Ce ne sont pas des femmes mises au rancart. Quand tu regardes Meryl Streep et Helen Mirren, quand tu regardes Julianne Moore, Nicole Kidman... Jodie Foster que j'ai vue dans sa nouvelle série True Detective, c'est beau! Tu la vois avec toutes ses lignes, ses expressions, c'est extrêmement touchant de la voir. »

En discutant, la comédienne se promet d'aborder plus régulièrement cet enjeu-là en entrevue, pour conscientiser le milieu à la richesse des rôles qui pourraient être offerts à ces comédiennes d'expérience.

Le public, c'est nous autres.

« Il y a plein de bonnes actrices qu'on oublie, parce qu'on ne sait pas quoi leur faire vivre à l'écran. Faites-nous vivre des choses! », scande la comédienne, avec raison.

Chose certaine, ce n'est pas le public qui demande de moins voir ces femmes à l'écran, puisque nos lecteurs nous démontrent leur intérêt chaque fois qu'il en est question. Espérons que ce cri du coeur sera entendu de plusieurs!

En ce sens, Maude Guérin regrette de ne pas s'être mise à l'écriture plus tôt, puisqu'elle aurait aimé écrire ce genre de rôles : « Moi, je regrette de ne pas avoir écrit plus tôt parce que j'aimerais ça. Je me dis que je vais en prendre un cours d'écriture pour être capable d'écrire parce que je pense que je serais bonne dans les dialogues », indique-t-elle avant d'ajouter « C'est quelque chose que j'aimerais faire. Mais bon, il faudrait que je m'y mette. Je ne suis pas jeune, jeune. »

Retrouvez l'incroyable Maude Guérin dans Société distincte, dont les 10 épisodes sont disponibles dès maintenant sur Club illico. Voyez nos impressions sur la série ici.