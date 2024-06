Société distincte, c'est le projet d'une vie pour le scénariste et réalisateur Benoît Lach, qui y a investi quinze ans avant de voir naître le projet sur nos écrans. C'est donc avec une immense fierté et une touche d'émotion que celui-ci nous présentait « son bébé » en début de semaine, une série audacieuse qui mélange habilement les genres, portée par des interprètes de grand talent. Voilà une option de plus à se mettre sous la dent, en cette période de disette télévisuelle.

Un soir d'été, trois enfants jouent à cache-cache dans les bois, alors que leurs parents font la fête dans un camping à proximité. Cette soirée, en apparence parfaite, se transforme en véritable cauchemar lorsque le plus jeune des enfants, Gabriel, disparaît sans laisser de traces. Quinze ans plus tard, ses proches sont toujours profondément marqués par cette mystérieuse disparition. Le frère du disparu, Marc, est persuadé, tout comme sa mère, que celui-ci a été enlevé par les extraterrestres, ce pour quoi il a dédié sa vie à une carrière en ufologie. Alors que des fantômes refont surface et qu'une intrigante lettre est trouvée, les espoirs se renouvellent pour tous. Accompagné de son ami Julien, Marc tentera d'obtenir des réponses, mais celles-ci pourraient bien venir bousculer ses convictions...

Pour parler de deuil, l'auteur et réalisateur plante son intrigue, entrelacée d'une formidable trame sonore toute québécoise, dans un univers où l'existence extraterrestre devient plus qu'une possibilité. Il faudra donc revoir nos propres croyances afin d'adhérer à cette proposition qui tient autant du thriller, de la série de genre, de la science-fiction que du drame. Gabriel pourrait-il vraiment avoir été enlevé par les extraterrestres? Tout semble le laisser croire. D'autant plus qu'un personnage énigmatique, joué par Antoine Desrochers, surgit dans l'intrigue après quelques épisodes, suscitant nombre de spéculations.

Le premier épisode place lentement l'intrigue, mais c'est à compter du deuxième épisode que l'intérêt est franchement piqué et que les téléspectateurs voudront absolument connaître les tenants et aboutissants de cette disparition. Parions que nous aurons des surprises jusqu'à la toute fin! Quoi qu'il en soit, Benoît Lach nous invite, avec sa création, à sortir des sentiers battus, à imaginer les possibles et à oublier momentanément la formule américaine.

Dans ce contexte, Maude Guérin trouve son premier rôle après 5e rang. Son personnage est d'ailleurs à mille lieues de celui qu'elle interprétait dans le téléroman agricole. La comédienne nourrit le rôle d'une mère à la fois charismatique, sensible et envahissante. Chacune de ses interventions auprès de son fils place le téléspectateur dans un état de malaise. En sait-elle plus qu'elle ne le laisse voir? Probablement. Chose certaine, la comédienne n'a plus de preuves à faire. À ses côtés, on retrouve Antoine Pilon qui interprète son fils, un être envoûtant dont l'existence est toutefois sclérosée par l'absence de son frère et le contrôle imposé depuis par sa mère. Robert Naylor vient lui donner la réplique avec un personnage à la recherche de son identité. Antoine Desrochers, Monique Spaziani, Deano Clavet, Luc Guérin, Juliette Gosselin, Hélène Florent, Louise Turcot, Jacinthe Laguë, Kevin Houle, Dominique Laniel, Clara Bernardo, Rémi Goulet, Luc Picard et plusieurs autres complètent la distribution toute étoile.

Deuil, recherche d'identité et solitude sont au coeur de cette histoire finement ficelée, qui ne manque pas d'intriguer. Voilà une proposition qui fait fi des codes connus et qui nous entraîne dans un nouveau sillage, aux airs de crop circle, avec originalité et inventivité. Il faut souligner l'audace de son créateur, qui a élégamment évité les écueils qui peuvent se présenter pour une telle production, autant dans le scénario que la réalisation. Reste maintenant à savoir si la révélation en vaudra le coup! Par ailleurs, si le succès devait être au rendez-vous, cette série pourrait devenir une trilogie, imaginée ainsi dès le départ par son créateur. À vos écrans tous!

Les 10 épisodes de Société distincte sont dorénavant disponibles sur Club illico.