Maude Guérin livre une entrevue qui fait pleurer Marie-Claude Barrette et son équipe

La comédienne Maude Guérin a été reçue sur le balado Ouvre ton jeu, où elle s'est confiée à Marie-Claude Barrette et son public comme un livre ouvert. Elle a d'ailleurs, pour la toute première fois, exposé publiquement une relation amoureuse qu'elle a entretenue avec un professeur, du temps de ses études en théâtre. En lire plus, ici.

L'année a été éprouvante pour la comédienne, qui a perdu ses deux parents au courant des derniers mois. Alors qu'elle est en pause de projets, depuis la fin de 5e rang et en attendant son prochain mandat au théâtre, le temps est donc au bilan pour l'actrice.

« Je vais mieux, tranquillement. Je viens de perdre mes parents, pis ça a été... On vit ça une fois dans sa vie. On pense qu'il y a un âge pour ça, et il n'y en a pas. Moi, je pensais à mes parents, ils sont âgés, ils avaient tous les deux 86 ans. Ma mère est décédée le 7 novembre et mon père le 5 mai, 6 mois plus tard. Et je me remets, tranquillement, je réfléchis beaucoup, je fais beaucoup d'introspection. »

C'est un gros virage pour moi en ce moment, un immense virage.

Elle explique que sa mère souffrait de démence et qu'elle était en CHSLD depuis quatre ans. Elle allait bien physiquement, mais après avoir eu la COVID, « un matin, elle se levait plus. Elle était couchée au lit, pis là, c'est venu à faire de la fièvre, pis ça a dégénéré. Pis je pense que c'est ses poumons qu'ils l'ont emportée en premier », explique-t-elle.

« Ma soeur m'a appelée, pis on est allé passer 2 ou 3 jours à son chevet, ensemble ». Sa nièce, violoniste, est venue les rejoindre. « On était les 3 femmes autour de ma mère, c'était très émouvant. [...] Toute la famille est venue vraiment la voir, mais elle n'était plus consciente, mais quand même, on lui tenait la main, on l'a touchée, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu... Assister au dernier souffle de tes parents. »

C'est drôle, parce que mes parents sont plus ensemble depuis que j'ai l'âge de 13 ans, mon père a quitté ma mère, j'avais 13 ans, mais j'ai vu à la cérémonie qu'on a faite à l'église pour ma mère, que mon père, ça lui avait fait un coup épouvantable, c'est venu le chercher complètement que ma mère décède.

« Alors je l'ai vu un peu dégringoler à la suite de la mort de ma mère », raconte-t-elle à propos de son père, qui s'est fait diagnostiquer une tumeur entre l'oesophage et l'estomac, quelques mois plus tard. Peinant à avaler, puis à respirer, il s'est mis à cesser de manger et perdre drastiquement du poids. La radiothérapie étant de peu d'aide dans son cas, il a dû accepter d'être intubé jusqu'à la fin de ses jours. « Il était donc gavé, et ça, mon père ne voulait pas ça, parce que mon père avait toute sa tête »

« Ce métier-là, c'est terrible parce qu'arrive quoi que ce soit, si on est au-dehors, si on est en tournage, on ne peut pas lâcher », constate aussi la comédienne, soulagée que ces circonstances se soient déroulées pendant une période où son agenda était libre d'obligations : « Ça fait que j'ai pu passer trois jours entiers à l'hôpital avec mon père, à m'occuper de lui, à Trois-Rivières. J'ai été le matin, midi et soir à jaser avec lui de toutes sortes d'affaires. Ça fait que j'ai eu le temps vraiment d'avoir des bonnes conversations avec lui. »

Avec beaucoup de douceur, l'hôte du balado a demandé à son invité si elle était en paix avec ces départs. « Oui, je suis en paix », soufflait-elle. Elle raconte qu'entre des poèmes choisis méticuleusement et lus par son conjoint et la musique jouée par sa nièce, « ça avait des allures de spectacle. Les gens sortaient de l'église et ils pleuraient leur vie. Puis j'ai dit, voyons, vous êtes bien émus. Mais [les gens] trouvaient qu'on était une belle famille. Parce qu'on n'est pas beaucoup, on est vraiment tissé serré. »

Et c'est ça que ça m'a fait, je dirais, la mort de mes parents, ça me ramène à mes origines. Vraiment. Ça me ramène à La Tuque. Ça me ramène à la petite fille de La Tuque. Que j'avais un peu camouflé. Parce que je suis devenue une actrice, parce que je suis partie. Je me suis toujours sentie bien coupable d'être partie.

Que de leçons sur l'embrassement de ses racines et sur le sens de la vie se dégagent de cette entrevue riche en profondeur! L'épisode 64 avec Maude Guérin est disponible sur toutes les plateformes de Marie-Claude Barrette. Retrouvez la vidéo ci-bas.