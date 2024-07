Maude Guérin s'ouvre pour la première fois sur sa relation amoureuse avec un acteur

« À l'école de théâtre, j'ai rencontré quelqu'un qui a été mon Pygmalion », avoue Maude Guérin pour la toute première fois. Au micro d'Ouvre ton jeu, le balado de Marie-Claude Barrette, la comédienne a livré les détails d'une relation encore jamais abordée publiquement, celle avec le feu comédien Jacques Zouvi [photo ici], d'abord son enseignant, puis son amoureux. On admire le courage de l'actrice d'avoir ouvert son coeur avec tant de vulnérabilité!

À noter que Jacques Zouvi était le père d'Alain Zouvi et le grand-père de Frédéric Millaire Zouvi, qui jouait le beau-fils de Maude Guérin dans 5e rang. Le destin comme on dit!

Ça a été mon chum. [...] Il était plus vieux que moi, mais... Mais, ça a été un grand amour dans ma vie, mais surtout un grand mentor. Ça a été mon Pygmalion. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une métaphore. C'est lui qui m'a tout appris. Je suis tombée en amour avec lui.

Dans le segment, l'invitée aborde les détails de leur rencontre. Il a vu en elle un potentiel qui lui a donné de la confiance. « Il y avait une connexion entre lui et moi. Il m'avait dit souvent : "écoute, tu vas faire ce métier-là, c'est sûr. Je te vois aller. Tu as la personnalité pour ça. Tu as l'instinct." Et là, on est tombé en amour. » Comme cette relation aurait été politiquement incorrecte, ils ont gardé l'anonymat de leur relation tout au long de ses études, expliquait aussi la comédienne.

« C'est difficile, mais en même temps, c'est excitant, parce que tu es jeune. On était vraiment en amour. Ce n'était pas un kick. Ça a été un homme extrêmement important dans ma vie. [...] »

Je me suis découverte à travers lui, comme femme. Ça a été ma première relation. C'était quelque chose. Aujourd'hui, les jeunes font tous ça à 13-14 ans. Moi, j'avais 18 ans. Je n'avais jamais rien vécu. Il m'a parlé du métier. Il m'a accompagnée dans ce métier-là. Il m'a accompagnée à Montréal. Et puis, à un moment donné, il m'a dit : "OK, c'est assez". Il m'a jetée en bas du nid, comme on dit.

Elle explique, en assumant totalement l'ésotérisme de cette affirmation, que l'homme aurait eu des aptitudes de voyance et la capacité de lire dans les mains et qu'il voyait un avenir brillant en jeu, mais malheureux en amour.

« J'ai habité avec lui aussi à Montréal pendant quelques années. [...] Puis il m'a dit à un moment donné : "c'est assez". Il m'a dit, t'es prête. Il m'a dit, va faire ta vie. [...] Il savait qu'il n'y aurait pas de débouchés si je restais avec lui. Et je sens qu'il le sentait. Puis il voyait que je devenais un peu triste. Que je devenais un peu inactive aussi dans les démarches que je faisais, dans mon métier et tout ça. Ça a été dur. »

Moi, je ne voulais pas le laisser. J'étais follement amoureuse. Mais je sentais qu'il avait raison. Alors, je suis partie. Puis, j'ai fait ma vie.

Habitée par ce qui semble un soulagement immense après avoir partagé ce pan de sa vie, elle rapporte n'avoir jamais eu la force d'en parler, ni l'occasion. Elle confie aussi avoir été habitée d'une peine immense en apprenant son décès, en 1989.

Notre appréciation de la comédienne ne s'est qu'accrue tout au long de son entrevue avec la bienveillante animatrice. Maude Guérin a également abordé le deuil immense qu'elle vit depuis le départ de ses deux parents au courant de la dernière année. Elle s'exprime aussi sur les aléas de son métier et de multiples réflexions personnelles qui ne font que nous rapprocher de son humanité sincère. Encore une fois un épisode pertinent et nécessaire guidé à merveille par son hôte, Marie-Claude Barrette.

L'épisode #64 d'Ouvre ton jeu est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Retrouvez la version vidéo dans le lien ci-bas.