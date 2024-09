Les comédiennes de 5e rang réunies pour une occasion spéciale

Ce mardi, tout le gratin québécois était réuni au Théâtre Duceppe à Montréal, pour la première de la pièce Les gens, les lieux, les choses, de Duncan Macmillan.

Dans cette pièce, Emma est comédienne. Un soir, ses répliques lui échappent et son univers bascule. Car Emma est aussi toxicomane. Puisque plus personne ne veut l’embaucher à moins qu’elle soit clean, elle n’a pas le choix: elle entre dans un centre de désintoxication et, dans le chaos assourdissant du sevrage, elle doit, pour une fois, dire la vérité. Elle est pourtant si douée pour le mensonge… ce qui est pratique pour une actrice. Alors que l’enivrement, celui de la drogue comme celui du jeu, est pour Emma un moyen de survie, pourra-t-elle jamais s’en priver et être elle-même? Mais qui est-elle réellement?

Pour l'occasion, nous avons croisé plusieurs comédiennes de 5e rang, qui se retrouvaient pour l'occasion et qui ont bien voulu poser pour nous : Julie Roussel, Ève Duranceau, Catherine Renaud et Stéphanie Germain.

Voyez la photo réjouissante ci-dessous.

Martine Francke était aussi de la partie et elle se retrouve au sein de notre galerie de photos de l'événement, ci-dessous. C'est à voir!

Ne manquait que la grande Maude Guérin, qui fait partie de la distribution de la pièce, en compagnie d'Anne-Élisabeth Bossé, Claude Breton-Potvin, Joephillip Lafortune, Marc-Antoine Marceau, Jean-Sébastien Ouellette et plusieurs autres.

Olivier Arteau signe la mise en scène de la pièce d'après un texte traduit par David Laurin.

La pièce Les gens, les lieux, les choses est présentée du 12 septembre au 12 octobre 2024 chez Duceppe. Elle sera également présentée à Québec, du côté du Théâtre du Trident, du 15 janvier au 8 février 2025.