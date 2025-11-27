Accueil
Une grande actrice québécoise rejoint la distribution d'Indéfendable la semaine prochaine

Le prochain cas de Mélodie sera aussi incarné par une comédienne connue.

Indéfendable
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La semaine prochaine, la grande actrice Maude Guérin rejoindra la distribution d'Indéfendable.

Elle incarnera une certaine Martine Brodeur, qui soupçonnera son mari de cacher une part d’ombre inquiétante.

Aussi, Mélodie (Naïla Louidort) décrochera un nouveau cas, celui d'Élise Tremblay, une femme devenue paraplégique après un accident de quatre-roues qui tente de joindre les deux bouts à la suite d'importantes dépenses liées à l’aménagement de sa maison.

Cette dernière sera interprétée par l'excellente comédienne Julianne Côté [photo ici].

Leurs histoires, qu'on s'imagine liées l'une à l'autre, seront les dernières avant la pause des Fêtes.

On vous apprenait aussi récemment que Lapointe n'allait pas quitter l'hôpital de si tôt et que Claude (Nathalie Madore) ne sera pas en grande forme non plus... Tous les détails ici.

La finale de mi-saison d'Indéfendable sera diffusée le 11 décembre prochain.

