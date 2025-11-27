Lapointe à l'hôpital au moins jusqu'aux Fêtes : voici ce qu'on sait

Mardi, dans Indéfendable, Me Lapointe (Michel Laperrière) est entré d'urgence à l'hôpital après de douloureuses crampes. Les médecins ont rapidement écarté la crise de foie, condition dont l'avocat criminaliste croyait souffrir, et ont fait d'autres tests afin de trouver la cause de ses troubles digestifs.

Son cancer serait-il revenu? Selon les synopsis des épisodes à venir, André aura des nouvelles dans l'épisode de lundi. Il apprendra ensuite qu'il devra subir une opération. Il recevra la visite de certains de ses collègues à l'hôpital, dont Claude, à qui il tentera de cacher ses angoisses face à cette future intervention. Il se retrouvera ensuite aux soins intensifs et « le cabinet retiendra son souffle » dans l’attente de nouvelles sur son état. « Les suites de l’opération de Lapointe sèmeront l’inquiétude au cabinet ».

Juste avant Noël, Me Lapointe pourra enfin recevoir de la visite à l'hôpital.

L'autrice d'Indéfendable osera-t-elle faire mourir un de ses protagonistes? Le deuil de Lapointe serait déchirant pour les collègues et associés de l'avocat, oui, mais aussi pour les téléspectateurs. Restons positifs et espérons que ce n'est pas la finale de mi-saison qu'on nous réserve... Chose certaine, Lapointe ne quittera pas son lit d'hôpital d'ici les Fêtes.

À noter qu'on peut aussi lire dans le résumé du dernier épisode de l'année que Claude « ne semble pas aller du tout ». Est-ce plutôt vers là que le drame se produira?

La finale de mi-saison d'Indéfendable sera diffusée le 11 décembre prochain.