Maude Guérin et son amoureux jouent dans le même projet

À Sucré Givré lundi soir, Maude Guérin a parlé avec la collaboratrice Sabrina Cournoyer du nouveau projet dans lequel elle jouera avec son amoureux, Christian Vézina [photo ici].

Le couple partagera la scène pour la pièce Lettres d'amour, présentée partout au Québec dès la fin du mois de janvier.

« Ça, c'est une idée de mon père », racontait la comédienne. « Il lisait l'actualité nationale et internationale tous les jours et il a trouvé cette pièce-là, Love Letters, qui est une pièce américaine. Ça se passe des années 30 aux années 90. Et c'est deux amoureux qui ont une relation épistolaire, donc par lettres, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. »

Elle ajoute : « On lit les lettres comme si c'était vraiment des lettres. On regarde devant soi et on joue les personnages. Et on les joue vraiment, Christian et moi! On fait beaucoup de flammèches ensemble sur le stage. Tout le monde aime bien ça. Et après le spectacle, on parle avec les gens d'amour, du spectacle, de ce qu'ils ont envie de savoir, parce qu'on est des amoureux qui jouons des amoureux dans ce show-là. »

La pièce a jadis été finaliste du prix Pulitzer de théâtre. Le pianiste Yves Léveillé bercera ce récit d'un amour inavoué avec sa musique.

Précisons que Christian Vézina est un auteur, qui a écrit plusieurs recueils de poésie et quelques pièces de théâtre. Vous pouvez d'ailleurs lire l’un de ses textes, publiés lundi dans Le Devoir, ci-dessous.