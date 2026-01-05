Une performance exceptionnelle de Maude Guérin dans Indéfendable

Indéfendable revenait en ondes ce lundi à 19 h avec un épisode coup de poing.

Comment ne pas être ébranlé par la performance exceptionnelle de Maude Guérin, qui incarne une femme qui a été violée par 21 hommes alors qu'elle était droguée au GHB. Son fils est derrière ce crime barbare.

L'actrice livre une leçon d'interprétation hypnotisante et déroutante. Son regard déconfit, sa voix tremblotante et son corps écroulé ne peuvent que bouleverser le téléspectateur. La scène lors de laquelle elle apprend à son mari les actes ignobles de leur garçon nous restera en mémoire longtemps.

Le fait que la victime veut témoigner à son procès, même si elle est consciente de l'épreuve qui l'attend, est lourd de sens.

Je le sais, si je témoigne, je risque de le regretter. Je vois bien comment on traite les victimes de viol. C'est toujours la faute de la femme. Mais si on veut que ça change, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? [...] Faut que ça arrête! C'est quoi votre problème les hommes?!

On peut s'attendre à beaucoup de rebondissements dans ce procès, surtout que la victime et son mari connaissaient l'un des agresseurs et que ce dernier a osé se présenter chez eux, soi-disant éprouvé par le drame qu'ils vivaient.

Alain Dumas, que nous n'avons pas vu à l'écran depuis un moment, aura donc, lui aussi, toute une partition à livrer!

On a aussi confié à Félix-Antoine Cantin et à Henri Chassé, qui interprètent respectivement le fils et le mari, un défi de jeu monumental.

Rappelons que le producteur Charles Lafortune nous confiait récemment que beaucoup d'argent avait été injecté à l'écran pour ce procès. Plus de détails ici.