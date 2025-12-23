Cet acteur connu sera la tête d'affiche d'une nouvelle cause dans Indéfendable en janvier

Au retour d'Indéfendable en janvier, nous serons immédiatement plongés dans le procès de Patrice Brodeur Duclos (Félix-Antoine Cantin), qui a drogué sa mère (Maude Guérin) et l'a laissée aux mains de plusieurs hommes, qui l'ont violée.

« C'est probablement l'un des plus gros procès qu'on a faits », nous confiait le producteur de la série, Charles Lafortune. « Beaucoup d'avocats, beaucoup d'accusés, un méga procès avec beaucoup de personnages. Les corridors sont bondés. »

On a mis beaucoup de sous à l'écran dans cette première histoire-là. C'est du gros Indéfendable!

Le producteur nous révèle aussi l'arrivée d'un autre comédien connu dans la série. Il s'agit de Paul Ahmarani [photos ici], qu'on a vu dans d'innombrables séries et films depuis le milieu des années 90.

« C'est un personnage vraiment intéressant, une histoire de frère, une histoire de cold case qui sort 18 ans plus tard », nous révélait-il.

Grâce à de l'ADN, les enquêteurs tâcheront d'élucider un vieux crime. Ainsi, les membres d'une même famille seront interrogés afin de trouver le vrai coupable. Précisons que c'est grâce à la technologie moderne (notamment la généalogie génétique) que les policiers peuvent désormais utiliser l'ADN pour faire la lumière sur des cas non résolus. Ce sera certainement très intéressant de voir l'application judiciaire de ces techniques dans Indéfendable.

Précisons qu'un autre visage fera la pluie et le beau temps dans la quotidienne dès le retour des fêtes. « C'est un gars qui a fait les belles années de la radio de Québec », nous disait Charles Lafortune. Voyez de qui il s'agit ici.

Indéfendable revient le lundi 5 janvier à 19 h sur les ondes de TVA et TVA+.