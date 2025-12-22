Alain Dumas titille les téléspectateurs à propos de son arrivée dans Indéfendable après les fêtes

La mi-saison d'Indéfendable s'est terminée sur des images choc, tandis que Martine Brodeur, le personnage de Maude Guérin, découvrait avec horreur avoir été violée par 21 hommes, sous le regard complice de son fils qui avait organisé l'affaire.

Parmi les 21 coupables, on retrouvait un visage connu, celui d'Alain Dumas.

Voilà que le comédien confirme l'information en titillant les téléspectateurs quant à son arrivée dans la quotidienne.

Sur ses réseaux sociaux, il a écrit : « À tous ceux qui me demandent quel est mon rôle dans la nouvelle intrigue, je me dois de répondre que "je ne parlerai qu'en présence de mon avocat"...et ce à compter du 5 janvier sur les ondes de TVA »

On en sait très peu sur les raisons qui ont poussé ces hommes à commettre ce geste odieux, mais ce sera au coeur de l'intrigue au retour des fêtes. En outre, Léo MacDonald (Sébastien Delorme) avait accepté de représenter le fils (Félix-Antoine Cantin), alors que les charges étaient beaucoup moins graves.

Il héritera donc d'un des cas les plus complexes que le cabinet Macdonald-Lapointe-Nolin ait eu à représenter dans les dernières années.

Nous avons très hâte de découvrir Alain Dumas dans ce contexte bouleversant.

Rappelons qu'une autre cause sera lancée au retour des fêtes et nous y retrouverons une comédienne fort talentueuse, qui jouera en compagnie de Naïla Louidort.