Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Alain Dumas titille les téléspectateurs à propos de son arrivée dans Indéfendable après les fêtes

Ça promet de nous révolter!

Image de l'article Alain Dumas titille les téléspectateurs à propos de son arrivée dans «Indéfendable» après les fêtes
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

La mi-saison d'Indéfendable s'est terminée sur des images choc, tandis que Martine Brodeur, le personnage de Maude Guérin, découvrait avec horreur avoir été violée par 21 hommes, sous le regard complice de son fils qui avait organisé l'affaire.

Parmi les 21 coupables, on retrouvait un visage connu, celui d'Alain Dumas.

Voilà que le comédien confirme l'information en titillant les téléspectateurs quant à son arrivée dans la quotidienne.

Sur ses réseaux sociaux, il a écrit : « À tous ceux qui me demandent quel est mon rôle dans la nouvelle intrigue, je me dois de répondre que "je ne parlerai qu'en présence de mon avocat"...et ce à compter du 5 janvier sur les ondes de TVA »

On en sait très peu sur les raisons qui ont poussé ces hommes à commettre ce geste odieux, mais ce sera au coeur de l'intrigue au retour des fêtes. En outre, Léo MacDonald (Sébastien Delorme) avait accepté de représenter le fils (Félix-Antoine Cantin), alors que les charges étaient beaucoup moins graves.

Il héritera donc d'un des cas les plus complexes que le cabinet Macdonald-Lapointe-Nolin ait eu à représenter dans les dernières années.

Nous avons très hâte de découvrir Alain Dumas dans ce contexte bouleversant.

Rappelons qu'une autre cause sera lancée au retour des fêtes et nous y retrouverons une comédienne fort talentueuse, qui jouera en compagnie de Naïla Louidort.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09