Cette talentueuse comédienne arrive en janvier dans Indéfendable pour une nouvelle cause

C'est à compter du 5 janvier prochain que nous retrouverons toute l'équipe d'Indéfendable, pour une nouvelle mi-saison qui s'annonce toute aussi excitante.

On se souviendra que l'autrice Izabel Chevrier nous a laissés sur une découverte sordide le 11 décembre dernier, alors que Martine Brodeur (Maude Guérin) découvrait avec frayeur avoir été violée par 21 hommes, sous le regard complice de son fils. Des images qui ont hanté les téléspectateurs pendant plusieurs jours...

Un visage connu parmi les agresseurs s'illustrera après les fêtes.

Voilà qu'une nouvelle cause commencera dès la première semaine de janvier, alors que Mélodie (Naïla Louidort) acceptera de représenter une nouvelle cliente. Dans cette nouvelle cause, la jeune avocate aura à faire preuve de beaucoup d'inventivité.

Pour le moment, nous n'avons pas plus de détails concernant cette nouvelle intrigue.

Nous pouvons toutefois vous révéler que c'est la comédienne Frédérike Bédard (voir sa photo) qui viendra interpréter le rôle de Lise Renaud, la cliente.

Celle-ci nous avait particulièrement épatés lors de son passage à Zénith en début d'année.

En fiction, nous avons pu la voir notamment dans 5e Rang, Hôtel, Bon matin Chuck et La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé.

Rappelons que celle-ci a un parcours de vie pas banale, ce qui nous fait l'admirer d'autant plus.

C'est à ne pas manquer dans Indéfendable à compter du lundi 5 janvier à 19 h sur les ondes de TVA.

Notons qu'un autre comédien très connu se joindra à l'intrigue, dans la peau d'un avocat.