Apprenez-en plus sur Frédérike Bédard, la candidate surprenante de Zénith

Jeudi soir, à Zénith, la candidate des Boomers, Frédérike Bédard, a complètement ébloui les téléspectateurs.

La comédienne a une feuille de route impressionnante. Au fil de sa longue carrière, elle s'est illustrée autant en musique qu'à la télévision, au théâtre et au cinéma.

Elle a joué dans Pied de poule, Appelez-moi Stéphane, Belles-Soeurs et Le fantôme de l’opéra, puis à la télé, le public la connaît principalement pour son rôle de Clothilde dans 5e Rang. On a aussi pu la voir dans Alertes, Hôtel, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé et Bellefleur.

Le parcours de vie de Frédérike Bédard n'a pas été le plus simple puisqu'en 1999, elle a été frappée par la paralysie faciale de Bell. « Ç'a été une grosse affaire dans ma vie! Je l'ai eue très sévère! Ça affecte mon côté droit », a-t-elle confié récemment au magazine Échos Vedettes. Elle a décidé de persévérer dans sa carrière de comédienne malgré les embûches. « Je me suis dit : "Ce n'est pas vrai que, parce que mon sourire n'est pas comme avant, ça va m'arrêter dans ma carrière! »

Un bel exemple de résilience et de talent brut cette femme! 🫶

Rappelons que Normand Brathwaite a été très touchant lorsque fut le temps de donner son appréciation du numéro de l'actrice et chanteuse. Il a alors admis avoir eu une relation amoureuse avec cette dernière, à une époque « de dépendance » pour les deux artistes. « Je ne t'ai jamais dit à quel point je te trouve talentueuse. [...] Je veux te dire aussi Fred que je t'ai tellement aimée! ».

Notons que nous pourrons voir Frédérike dans la deuxième saison de la comédie Inspirez Expirez, disponible bientôt sur Crave.

Nous avons aussi très hâte de voir ce qu'elle nous proposera pour la suite de la compétition de Zénith!