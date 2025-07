Voici ce qui remplacera Alertes les lundis soirs à TVA cet automne

Comme annoncé précédemment, Alertes change de case horaire en septembre prochain.

Plutôt que d'être diffusée les lundis soirs à 21 h, la série policière affrontera STAT, les mardis soirs à 20 h.

Ainsi, une nouvelle fiction s'installera les lundis soirs. Il s'agit de Société distincte.

Le résumé officiel se lit comme suit : Un soir d'été, Marc joue à la cachette avec son meilleur ami Julien et son petit frère Gabriel. Cette partie de cache-cache sera fatale pour le jeune Gabriel qui disparaît sans laisser de trace. Cette tragédie entrainera l'éclatement de la famille et le départ de Julien. Depuis ce jour, Marc, qui habite toujours avec sa mère Micheline, consacre son temps à l'ufologie pour tenter de faire la lumière sur la disparition de Gabriel. Quinze ans plus tard, Marc est sur le point de tout laisser tomber quand il reçoit une note anonyme qui semble pouvoir le mettre sur le piste de son frère. Avec Julien, qui est de retour dans sa vie, il tentera de trouver des réponses à ses questions.

Antoine Pilon, Maude Guérin, Hélène Florent, Juliette Gosselin, Dominique Laniel et Luc Picard jouent, entre autres, dans cette production de BlachFilms.

La série a été très bien accueillie par la public et la critique lorsqu'elle a été présentée sur illico+ l'an passé. Lisez notre avis ici.