Découvrez qui incarnera le mari et le fils du personnage de Maude Guérin dans Indéfendable

Maude Guérin débarque dans Indéfendable ce mercredi.

Elle incarne une femme qui se plaint de douleur au ventre, de fatigue et d'étourdissements.

Son mari, joué par Henri Chassé, cache certains aspects illicites de sa vie à sa femme. Puis leur fils, incarné par Félix-Antoine Cantin, se retrouvera plongé au coeur d'ennuis sérieux avec la police.

Après qu'une infection transmissible sexuellement provoque une grave chicane de couple, la famille Brodeur-Duclos sera au bord de l’explosion.

En parallèle, nous suivrons l'histoire de cette jeune femme paraplégique suite à un accident de quatre roues. D'ailleurs, Julianne Côté s'avère particulièrement juste sous les traits de cette ancienne pharmacienne dont le monde s'est écroulé subitement. Mélodie (Naïla Louidort) s'occupera de cette cause pour le cabinet. Précisons qu'une comédienne que nous n'avons pas vue depuis longtemps au petit écran incarne la mère de la victime. Les détails ici.

Les téléspectateurs suivront aussi avec attention le dossier d'André (Michel Laperrière), qui vit une récidive de son cancer. Voici ce que les téléspectateurs pensent de l'avenir de Me Lapointe.

Claude (Nathalie Madore) est aussi à surveiller. Les résumés des épisodes d'ici la pause des Fêtes indiquent ceci : « Claude ne semble pas aller du tout ».

La finale de mi-saison d'Indéfendable sera diffusée le 11 décembre, donc la semaine prochaine.