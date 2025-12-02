Indéfendable ramène une autre comédienne que nous n'avions pas vue depuis longtemps au petit écran

Au fil des ans, Indéfendable a ramené dans de petits ou de grands rôles plusieurs acteurs que nous n'avions pas vus depuis longtemps au petit écran.

C'est notamment le cas qu'Isabelle Miquelon, qui a récemment joué une nounou accusée d'avoir secoué un bébé.

Ce mardi soir dans la quotidienne, nous retrouverons une actrice dont le dernier rôle à la télé remonte à plus de 10 ans.

Mireille Deyglun interprètera la mère d'une jeune femme devenue paraplégique après un accident de quatre-roues, jouée par Julianne Côté. La journaliste judiciaire est aussi une ancienne fréquentation d'André.

La dernière fois que nous avons vu Mireille au petit écran, c'était dans Ruptures. La comédienne au CV bien remplie a joué, entre autres, dans Mémoires vives, Les poupées russes, Ent'Cadieux, Scoop et Marilyn.

