Avocate spécialisée en droit de la famille, Ariane Beaumont s'est donnée pour mission de défendre les victimes et laissés-pour-compte des amours déchirés, priorisant les enfants, trop souvent coincés dans la ligne de tir. Ce défi l'entraîne au coeur de causes chargées d'émotion qui sont inhérentes à sa pratique; les drames poignants côtoient les chicanes puériles, les histoires abracadabrantes se juxtaposent aux anecdotes tragiques du quotidien, qui ne tienne souvent qu'à un fil. Le prix à payer pour la jeune femme est lourd car les ressacs des ruptures qu'elle essaie de colmater se font sentir dans toutes les sphères de sa propre vie, surtout amoureuse. Elle arrive à un point décisif de sa vie professionnelle au sein d'un grand cabinet dirigé par l'imposant associé-directeur Jean-Luc De Vries. Elle est au zénith de ses compétences, ce qui lui permet régulièrement de tirer son épingle du jeu des situations déchirantes qui se présentent à elle. Le retour de sabbatique de sa patronne et mentor, Claude Boily, met un frein à ses ambitions et bouleverse sa vie. Ariane saura-t-elle tracer sa propre voie?