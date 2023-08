Que sont devenus Pierre Lambert, Marc Gagnon et Gilles Guilbault 15 ans plus tard? Lance et compte: Nouvelle génération nous fait revoir ces personnages que l’on a tant aimés. Le National, toujours à Québec, va mal. Les dirigeants de l’équipe font appel aux anciens pour convaincre les jeunes millionnaires d’y mettre du cœur à jouer au hockey. On suivra la vie d’un nouveau héros, Danny Bouchard…