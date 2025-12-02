Accueil
Rare apparition de Marie-Chantal Labelle, qui jouait Ginette dans Lance et compte, à la télé

Lance et compte
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce mercredi, Les enfants de la télé proposeront une émission spéciale de Noël avec les acteurs et actrices de la série culte Lance et compte.

On y retrouvera des visages familiers, comme Marc Messier, Marina Orsini, Denis Bouchard, Louis-Philippe Dandenault, Jason Roy Léveillée et Carl Marotte, mais aussi des artistes qu'on voit moins à la télé, comme Marie-Chantal Labelle, qui incarnait Ginette dans la toute première saison, en 1986.

Cela fait un moment que nous n'avions pas vu l'actrice sur nos écrans. Voyez des photos de son passage à l'émission au bas de l'article.

On pourra également y voir Isabelle Miquelon, qui a fait un retour au petit écran dans Indéfendable tout récemment et qui sera bientôt de la distribution d'Alertes : Pelletier.

Michel Forget, qui n'accumule pas les apparitions à la télé non plus, ainsi que Robert Marien seront aussi de la fête.

L'émission spéciale Lance et compte des Enfants de la télé sera d'une durée de deux heures. À ne pas manquer ce mercredi 3 décembre à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.

Sur la photo : Robert Marien et Marie-Chantal Labelle

