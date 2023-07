La vie d'un grand quotidien montréalais, L'Express. L'as reporter du journal, Stéphanie Rousseau, est aussi la fille du propriétaire, ce qui ne l'empêche pas de traiter de dossiers qui mettent son père en cause. Frais arrivé dans la place, Michel Gagné fait tout pour couvrir d'autres sujets que les chiens écrasés. Il se heurte bientôt à Stéphanie, mais ces deux tempéraments fonceurs finissent par se rencontrer. Ils s'aiment et partagent une même passion: le journalisme. Voulant rendre son journal plus efficace, Émile Rousseau nomme un nouveau rédacteur en chef qui bouleverse toute l'équipe de rédaction et heurte le syndicat. Une grève se déclenche à laquelle participent Stéphanie et Michel. Rousseau doit faire marche arrière et faire confiance à sa fille qui le rendra bientôt grand-père.