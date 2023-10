Marinette Turgeon, que tous appellent par son surnom de Marilyn, est une femme de 50 ans de nature dynamique et joyeuse. Veuve depuis deux ans, elle habite le plateau Mont-Royal, un quartier populaire de Montréal. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses petits-enfants que lui a confiés sa fille avant d'aller chercher fortune en Californie, elle fait des ménages dans des maisons privées et quelques travaux de couture. De par son métier, Marilyn devient le témoin privilégié des intrigues familiales, sentimentales ou professionnelles qui se nouent dans les cinq foyers qu'elle visite chaque semaine. D'autant plus que sa franchise, sa curiosité naturelle, son ouverture d'esprit et sa bonne humeur communicative invitent à la confidence. Qui donc aurait pu prédire que cette femme de ménage de peu d'instruction allait un jour se lancer en politique municipale?