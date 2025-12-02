Qu'adviendra-t-il d'André dans Indéfendable? Les téléspectateurs s'emportent

Lundi, dans Indéfendable, nous apprenions que les médecins avaient trouvé de nouveaux polypes dans le colon d'André et des métastases dans ses poumons. Il devra donc subir une résection pulmonaire, soit le retrait d'une partie du poumon.

Certains téléspectateurs ont plutôt optimistes quant au sort qui sera réservé au personnage :

« Il va sûrement partir pour quelques épisodes comme qui on fait avec Léo »

« Je pense qu'il va partir pour quelques semaines afin de se rétablir et de nous revenir en forme. »

Alors que d'autres le sont beaucoup beaucoup moins :

« À mon avis ça regarde très mal. Ce serait étonnant qu'il s'en sorte une 2e fois 😞 »

« Moi je pense que ça va finir qu'il va être sur la table le d'opération et on va voir son coeur arrêter.... »

Chose certaine, personne ne veut voir Michel Laperrière quitter la production.

« S'il meurt, je crois que ça annonce la fin de la quotidienne!!! Cette émission n'aurait plus le même intérêt sans lui. »

« André est le pilier d'Indéfendable, sans lui rien ne serait plus pareil alors faite qu'il reste. »

Plusieurs fans de la série échafaudent même vers des menaces :

« S’il part, terminé pour moi Indéfendable »

« Si André sort de l'émission, j'ai dans l'idée que je quitterai Indéfendable. »

« Non je veux pas qu'il parte il est tellement bon dans l'émission moi non plus je ne l'écouterais pu s'il part câlin svp »

« S'il part j'écoute pu l'émission »

