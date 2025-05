Un nouveau rôle à la télé pour Élise Guilbault

Cette semaine, à Longueuil, avait lieu la visite de plateau de la nouvelle série pour ados, La nuit devant nous, réalisée par Adib Alkhalidey.

La série met en vedette une distribution de grands et de jeunes talents tels que Kelly Depeault, Farès Chaanebi, Catherine Bérubé, Alexandre Nachi, Charles-Aubey Houde, Jean-Moïse Martin, Ted Pluviose et Erika Suarez. Élise Guilbault, vêtue d'un chandail de chats, figure également au générique dans le rôle d'une certaine Suzanne.

Le synopsis officiel de la comédie dramatique se lit comme suit : Oscar, discret et anxieux, décroche un emploi de nuit au restaurant Chez Mario. Quand il fait la rencontre de Fred, employée indomptable assoiffée de liberté, le fragile équilibre du jeune homme bascule. En pleine nuit, bercés par le ronronnement du frigo, Fred et Oscar n’ont d’autre choix que de se parler et d’apprendre à se connaître. Au fil de leurs quarts de travail, ils feront la rencontre de différents types de clients avec lesquels ils formeront une nouvelle famille.

« Quand l'opportunité de raconter cette histoire s'est présentée à moi, le moment ne pouvait pas être meilleur! J'en suis à un point dans ma vie où j'ai maintenant la capacité de porter un regard plus aimant sur l'adolescence et le début de l'âge adulte. C'est un grand plaisir de pouvoir accompagner les personnages de Fred et Oscar à travers leur transformation, nourrie par la riche écriture de Marie-Philippe. La profondeur de ses textes offre à toute l'équipe l'opportunité de déployer l'étendue de leurs talents », indique Adib Alkhalidey.

Marie-Philippe Châtillon signe les textes à la série qui promet d'offrir au jeune public un contenu à la hauteur de sa sensibilité, en plus de démontrer qu’il y a du beau partout, même dans les moments les plus bouleversants.

La série sera offerte dans la programmation 2025-2026 de Télé-Québec.

Voyez des images de notre visite de plateau ci-dessous.