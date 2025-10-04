Cette comédienne adorée du public sera célébrée aux Enfants de la télé l'hiver prochain

Pour sa 16e saison en ondes, on peut dire que la production des Enfants de la télé ne semble guère à court d'idées pour captiver les fans invétérés de la télé québécoise. En effet, entre les échanges variés et les multiples épisodes spéciaux, les téléspectateurs sont servis!

Si les précédents épisodes ont notamment été dédiés à des retrouvailles pour les séries Temps de chien et Histoires de filles, sans compter le fait que, prochainement, nous aurons droit à une spéciale Lance et compte, nous sommes en ce sens plutôt impatients à l'idée de découvrir l'épisode qui mettra la comédienne Élise Guilbault en tête d'affiche! Très appréciée du public, celle-ci a figuré au générique d'une foule de séries qui ont contribué à façonner l'imaginaire collectif.

André Robitaille et Mélanie Maynard auront le plaisir de la recevoir, pour une heure d'archives dédiée à ses nombreuses années de carrière.

Parmi les invités qui pourraient fort bien être présents pour célébrer la contribution de l'artiste à notre télé, citons Marc Labrèche et Anne Dorval, eux qui ont oeuvré aux côtés d'Élise dans la comédie Le coeur a ses raisons. On pourrait également voir des extraits de ses nombreuses (et hilarantes!) interventions au talk-show Je viens vers toi.

Guylaine Tremblay et Paul Doucet, avec qui Élise a partagé l'écran dans Unité 9, risquent eux aussi de faire acte de présence pour rappeler le rôle de la tête d'affiche de la soirée. Des membres de la distribution de La petite vie, seront-ils également présents, comme Josée Deschênes et Claude Meunier? Rappelons qu'Élise y incarnait la femme de Rod Paré (Bernard Fortin).

Puis, plus récemment, c'est dans Le retour d'Anna Brodeur que nous avons pu retrouver la talentueuse comédienne; sa partenaire de jeu Julie Le Breton pourrait bien être de la partie sur le plateau.

Après s'est livrée corps et âme dans plus de 45 séries, on peut dire que la carrière d'Élise Guilbault est riche, et qu'une célébration de cette ampleur nous semble fort méritée!

L'émission spéciale sera présentée cet hiver, sur les ondes d'ICI Télé.