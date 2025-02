Rachid Badouri surprend tout le monde en confiant qu'il a fait partie d'une secte pendant 13 ans

Lundi, à Je viens vers toi, Marc Labrèche recevait l'humoriste Rachid Badouri.

En faisant un petit récapitulatif des moments charnières de la vie de l'invité, l'animateur a lancé : « Quand t'avais 17 ans, ton père a fait faillite après avoir fait un mauvais deal, en confondant amitié et affaires. Est-ce que toi, ça t'a rendu plus méfiant? »

La question a amené l'humoriste à se confier de façon surprenante : « Oui, oui. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai ben de la misère. Pis j'ai vécu la même chose. J'étais dans une secte que je savais pas que c'était une secte. Pis je me suis fait avoir sur 13 ans. »

Élise Guilbault et Josée Deschênes étaient complètement bouleversées par la confidence : « Une vraie secte, là? », lance la première.

« J'ai failli moi-même, comme mon père, déclarer faillite, mais je me suis retroussé les manches. Et puis, grâce à mon public québécois, que je n'oublierai jamais de ma vie, quand j'ai écrit mon autre spectacle, j'ai réussi à me sortir de ça », dit-il.

Et mon père m'avait demandé de ne pas répéter l'histoire. Il m'avait dit : "Fais attention, on ne doit pas faire pas confiance." Mais quand t'entres dans une secte, c'est pas après ton intelligence [qu'ils te tiennent].

« Quand je suis sorti de là, je me sentais... Bon, il y avait la honte, il y avait la frustration, la tristesse, mais il y avait aussi la frustration envers moi-même. Est-ce que je suis un imbécile? », indique-t-il. « Toute ma vie, mes amis, mon entourage m'ont dit qu'il y a quand même quelqu'un d'assez intelligent. Puis, j'ai demandé au thérapeute, est-ce que je suis un imbécile? Il m'a dit : "T'es probablement l'un de mes clients les plus intelligents. [...] Dans une secte comme ça, il y a deux intelligences. Il y en a une qu'on oublie souvent. L'intelligence intellectuelle, c'est pas par là qu'ils t'ont eu, ils t'auraient jamais eu. Ils te laissent pas entrer avec ce que tu as vu avec ton père, tu n'entrerais jamais. C'est l'intelligence émotionnelle. Ils te scannent." C'est des pimps spirituels, comme disait l'autre. »

Il explique ce qui l'a amené à entrer dans ce groupe religieux : « Je commençais ma carrière, ça allait très, très vite. Je commençais à perdre le filon un peu, mes pieds levaient un peu. Ça a été un succès assez rapide que j'ai eu, moi. J'avais besoin de quelque chose qui me "ground", comme on dit, qui me tienne à la terre. Puis là-bas, il y avait ce que je recherchais, de belles morales... »

Rachid Badouri est présentement en écriture de son prochain spectacle et il abordera d'ailleurs ce passage de vie particulier dans ce nouveau one-man show.