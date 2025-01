Marc Labrèche fait une confidence bouleversante sur le plateau de Je viens vers toi

Mardi, à Je viens vers toi, la chakra Virginie Ranger-Beauregard a parlé d'ésotérisme et de phénomènes inexpliqués.

L'animateur Marc Labrèche a avoué ne pas y croire, mais a ensuite raconté une anecdote qui, dit-il, a ébranlé ses convictions en ce sens.

Il faut savoir que la femme de Marc, Fabienne Dor, est décédée en 2005 après avoir lutté pendant deux ans contre un cancer du sein.

« Fabienne, la mère de mes enfants, meurt. Je suis dans la chambre d'hôpital. On me dit : "on vous laisse deux heures avec votre femme". Et là, à un moment donné, après deux heures, ils me disent : "bon, bien là, il faut qu'on dispose du corps, fait qu'on va venir chercher votre femme". Je fais : " bien oui, bien oui, donnez-moi cinq minutes encore". Et là, je m'approche d'elle, je lui parle à l'oreille, je dis : "merci, merci pour la vie, les 22 années merveilleuses que j'ai passées avec toi. Merci aussi, et surtout, pour les enfants extraordinaires". »

Puis là, je me relève, je regarde son visage, et il y a une larme qui coule.

« Je fais : "je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Ça ne se passe pas pour vrai". Puis avec la lumière du soleil qui rentrait par la fenêtre de la chambre, j'ai bien vu qu'il y avait une larme. »

« Puis là, je parle avec un chum médecin à moi qui me dit : "bien, il dit, tu sais, apparemment, l'ouïe serait le dernier sens qui meurt". Mais là, je dis : "oui, mais le cerveau, il est mort depuis un bout". Oui, mais il dit : "regarde, on ne sait pas". Ça a été peut-être le seul moment où j'ai fait dans ma vie : "OK, je ne suis rien, je ne sais rien, je ne sais pas". »

C'était un moment extrêmement touchant à Je viens vers toi mardi. Le plateau était silencieux et on peut s'imaginer que les salons aussi l'étaient. On aime tant Marc Labrèche, pour sa folie, mais aussi pour sa grande sensibilité.

Je viens vers toi est diffusé les lundis et mardis à 21 h sur les ondes de Noovo.