Une pétition pour empêcher la fin de Je viens vers toi circule en ce moment

Comme nous, bien des gens ont été déchirés, mardi, d'apprendre la fin de Je viens vers toi.

Ainsi, comme la pétition est devenue un moyen d'expression pour le public afin de critiquer certaines décisions des diffuseurs qu'il trouve injustifiées. Une téléspectatrice a décidé de tenter sa chance en lançant une pétition pour sauver le talk-show de Marc Labrèche.

« En ces temps moroses et difficiles, la programmation télévisuelle de bonne humeur et de qualité est plus importante que jamais. C'est la raison pour laquelle la décision de Noovo de ne pas renouveler l'émission "Je viens vers toi" à l'automne 2025 a été perçue avec une grande déception.

L'émission a gagné la cœur de nombreux téléspectateurs grâce à sa qualité et sa popularité. Sa contribution positive à l'ambiance générale pendant une période difficile est indéniable. Par conséquent, nous ne pouvons qu'exprimer notre incompréhension et notre frustration face à la décision de ne pas reconduire cet incontournable de notre télévision.

[...]

En tant que fervents spectateurs et défenseurs de la qualité télévisuelle, nous demandons à Noovo de revoir sa décision et de rendre à "Je viens vers toi" sa place légitime sur la grille de l'automne 2025. Cette émission enrichit nos vies, et nous en avons besoin maintenant plus que jamais », peut-on lire sur la page Change.org.

Si la pétition n'obtient pas le résultat escompté, comme bien d'autres avant elle malheureusement, elle aura au moins fourni une autre preuve concrète à la production de Je viens vers toi que son émission était aimée et même nécessaire dans notre paysage télévisuel québécois!

Il ne reste plus que quatre épisodes de Je viens vers toi avant la fin. 😥 Le tout dernier sera diffusé le 17 mars.

Notons quand même que, par le passé, certaines séries ont pu être sauvées grâce à une pétition, qu'on pense à Série noire ou, plus récemment, Nuit blanche.