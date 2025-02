Marc Labrèche parodie STAT et c'est parfait!

Ce mardi, l'unique Marc Labrèche a profité de sa tribune à Je viens vers toi pour parodier la quotidienne de l'heure, STAT.

Rebaptisée STATTE pour l'occasion, la parodie a permis à Marc Labrèche d'adopter les looks de Pascal St-Cyr et sa soeur Emmanuelle (Normand D'Amour et Suzanne Clément), pour parler de démocratie américaine.

Vous pouvez voir des images ci-dessous.

Il faut bien avouer que la ressemblance est assez bluffante avec Pascal St-Cyr. Tout y est, des cheveux blancs, à la chaîne au cou et aux yeux intenses.

Évidemment, les élans fougueux qui finissent en coups de poing dans le mur sont à l'honneur, tout comme les réajustements capillaires constants d'Emmanuelle St-Cyr.

« Pascal, je suis un condensé de toutes les femmes fortes et débordées qui sont le font de commerce de la télévision québécoise. Je n'ai pas le temps de niaiser. Je m'en vais dans le Poitou tourner un film dans 2 heures. » - Emmanuelle

« Ce que je vais faire moi, c'est aller croquer un homme plus jeune pour m'en remettre et je reviens tout de suite. » - Emmanuelle

« La semaine est finie. Tu sais ce que ça veut dire ça? Il va falloir passer à un autre cas. Là, il y a un gars qui attend en coulisses avec un pamplemousse dans l'anus pis une imitation assez convaincante du syndrome de Tourette. »

Et que dire du générique de STATTE qui n'affiche que le nom de Fabienne Larouche dans toutes les fonctions!

Le tout n'est pas sans nous rappeler les belles heures du Coeur a ses raisons, alors que Marc Labrèche incarnait quelques personnages. On rêve d'ailleurs de retrouver aussi Marc Labrèche dans un concept du genre, qui lui permettrait de se consacrer entièrement à la parodie. On en voudrait toujours plus!

Je viens vers toi se poursuit, les lundis et mardis à 21, sur les ondes de Noovo.