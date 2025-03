Voici ce qui s'est passé après le tournage de la dernière émission de Je viens vers toi

La semaine dernière s'est terminé, dans la plus grande émotion, le talk-show Je viens vers toi animé par Marc Labrèche, une émission qui faisait du bien à tellement de gens. Si l'animateur et son équipe ont choisi de clore cette aventure dans la bonne humeur et les rires, on sentait bien qu'une tristesse pesait sur le plateau.

Croisés sur le tapis rouge de la 26e édition du Gala les Olivier, Mona de Grenoble et Mégan Brouillard, qui étaient tous deux des chakras, ont bien voulu nous parler du tournage de l'ultime épisode, qui s'est évidemment vécu dans une vive émotion.

Mona de Grenoble nous dit : « En répétition, dans la journée, on a pleuré. Après ça, on est tombés dans le rire, le plaisir, mais... Tu sais, dans la dernière scène, nous on rentrait dans la malle, la valise de Marc. Et là, on change de local, pis on regarde la fin du show sur des petits moniteurs en arrière, et on voit Marc faire son pitch. Il s'est reculé, le rideau s'est fermé... On était en larmes, toute la gang, tout le monde! On était devenus une famille en deux ans. »

Elle poursuit : « C'est rare, des équipes comme ça. C'est rare du plaisir comme ça, un show comme ça. Moi, c'est mon premier deuil professionnel, à ce niveau-là. C'est la première fois que je sens que je fais partie de quelque chose. C'est quelque chose de rare. Ça a été très émouvant, très émouvant. Le band qui chante du Cher en plus, wow! »

De son côté, Mégan Brouillard nous dit : « C'était tellement un beau plateau avec tout le monde. Moi, j'adorais le staff du CCM, le staff au son. On dirait que tout le monde, à chaque fois que j'arrivais là le mardi, tout le monde était content d'être là.Tout le monde était content de travailler en équipe. C'était tellement le fun. J'ai tellement fait de belles découvertes. Aye, je suis rendue amie avec Élise Guilbault. Je ne pensais pas que ça allait arriver. »

Concernant les coulisses de cet ultime tournage, elle ajoute : « C'était quand même positif, sauf le bout où il a fallu prendre une photo, tout le monde ensemble. Une dernière fois, tout le monde ensemble dans l'affaire. C'était des belles larmes. »

Rappelons qu'une pétition a circulé pour sauver le talk-show. Plus de 15 000 signatures ont été récoltées. Pour le moment, à l'image de la série Sorcières qui a aussi été débranchée par son réseau, il n'y a pas de nouvelles informations qui nous permettent de croire à un retour possible de l'émission. On continue quand même d'espérer...