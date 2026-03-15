Christian Bégin annonce une grande nouvelle qui fera plaisir à ses fans

De nos jours, rares sont les émissions de télévision qui parviennent à durer dans le temps. Faute de budget, d'idées ou simple désaveu du public, plusieurs de nos rendez-vous favoris se terminent bien souvent plus tôt que ce qu'on aurait espéré.

Heureusement, il y a exception à la règle, comme l'une des émissions phares de Télé-Québec, Curieux Bégin. En effet, depuis (déjà) 18 saisons, Christian Bégin convie les téléspectateurs à la découverte des nouveaux chefs du moment, des plats de nos régions, avec pour mission de mousser le plaisir de la table. Dans une ambiance chaleureuse et propice à la bonne entente, l'animateur convie chaque semaine des artistes où ensemble, ils dégustent de bons moments.

Cette semaine, le principal intéressé a ainsi annoncé sur les réseaux sociaux, en grande pompe, que son émission Curieux Bégin serait non seulement de retour pour une 19e saison dès l'automne prochain, mais aussi que le programme serait allongé... et pas qu'un peu! Le rendez-vous restera plus longtemps à l'antenne que lors des précédentes saisons, alors que pas moins de 25 nouveaux épisodes feront partie de cette édition renouvelée. Ce sont 15 épisodes de plus que la précédente saison.

Découvrez la vidéo en question en bas de cet article.

Les épicuriens - ou épicurieux - pourront donc savourer avec encore plus de plaisir cette émission qui perdure depuis tant d'années. Quels thèmes aimeriez-vous voir à l'antenne de ces prochains épisodes?

En outre, rappelons que Curieux Bégin n'est pas la seule émission animée par Christian sur la chaîne. Celui-ci est également l'heureux maître de cérémonie du talk-show Y'a du monde à messe. La 10e saison de ce rendez-vous hebdomadaire, dans lequel Christian reçoit plusieurs personnalités au bagage divers, mais réunis autour d'un même lien, débutera le 3 avril prochain, à 21 h.

Occupé ce Christian, vous dites?