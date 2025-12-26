Accueil
Excellente nouvelle pour les fans de Y'a du monde à messe

Et de 10.

Y'a du monde à messe
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Cette semaine, les amateurs du talk-show Y'a du monde à messe, animé par Christian Bégin, ont eu le bonheur d'apprendre une excellente nouvelle concernant l'avenir de l'émission. En effet, la production a annoncé sur les réseaux sociaux que le rendez-vous hebdomadaire sera de retour pour une 10e saison, l'an prochain.

Cette annonce survient au dénouement d'une 9e édition aussi captivante qu'intéressante, qui aura vu une multitude d'entrevues menées par un Christian Bégin en pleine possession de ses moyens. On ne se lasse pas de sa vivacité d'esprit et ses remarques affûtées! Cette semaine s'est d'ailleurs soldée sur la diffusion d'un épisode très spécial de fin d'année, où Christian recevait plusieurs invités ayant marqué l'année à leur façon, autour d'une tablée festive à souhait.

Il va sans dire que le talk-show de Télé-Québec jouit d'une grande cote d'amour auprès du public, qui syntonise la chaîne chaque semaine pour ne rien rater des discussions animées en plein coeur du Théâtre Paradoxe, une ancienne église ayant été désacralisée, en vue de découvrir les atomes crochus qui unissent les invités.

Pour une 10e saison, on peut ainsi s'attendre à d'autres entrevues avec des personnalités de l'heure, pour jaser de sujets actuels, sans jamais être plate! Les nouveaux épisodes seront diffusés dès le printemps 2026.

Christian Bégin a d'ailleurs souligné le passage à la majorité de Curieux Bégin, plus tôt cet automne. Cet exploit télévisuel, soit de maintenir en ondes une émission pendant 18 ans, témoigne assurément du savoir-faire des artisans d'ici, sans parler de la fraîcheur insufflée par l'animation de Christian Bégin. Pour l'heure, nous ignorons si Télé-Québec a donné le feu vert pour une 19e saison, mais nous l'espérons très fort!

