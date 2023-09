La candidate : Parfaite Catherine Chabot!

La comédienne Catherine Chabot et l'autrice Isabelle Langlois font la paire pour la comédie dramatique La candidate, qui débarque aujourd'hui sur l'Extra d'ICI Tou.tv avec pour mission de nous réchauffer le coeur. Entre les suspenses, les drames et la violence qui pullulent dans nos écrans, La candidate se présente comme une véritable soupape à tous les maux, en mélangeant humour et pertinence.

La prémisse de la série s'avère pour le moins accrocheuse. Alix Mongeau, technicienne en pose d'ongles, se retrouve propulsée sur l'échiquier politique après avoir accepté d'être une candidate poteau. Envers et contre tous, elle devra évoluer dans ce milieu sans pitié, jalonné d'écueils. Le comté dont elle a hérité, bien loin de sa résidence, couve un scandale environnemental, qui sera un dossier chaud dans son premier mandat. Se prendra-t-elle au jeu?

Fidèle à ses habitudes, l'autrice Isabelle Langlois (Rumeurs, Mauvais karma, Lâcher prise) livre à nouveau un joyau de scénario, dans lequel elle tricote en dentelle l'humour et le drame. Le résultat est à la fois drôle, attendrissant, intelligent et accrocheur. Au passage, l'autrice n'hésite pas à déboulonner tous nos préjugés sur les classes sociales, en construisant un personnage principal qui échappe à toute caricature.

Dans ce rôle, la comédienne Catherine Chabot joue sur une fine ligne, arrivant à éviter tous les pièges qui auraient pu se présenter à elle. Alors qu'on pourrait croire que son personnage de poseuse d'ongles n'a pas inventé le bouton à quatre trous, on fait plutôt la connaissance d'une femme dont l'ouverture d'esprit et la curiosité lui permettront d'évoluer dans un milieu qui n'était pas le sien, avec vivacité d'esprit. Ce faisant, les téléspectateurs retrouveront peu à peu foi en l'humanité, tout en ayant régulièrement de bons fous rires. Catherine Chabot est tout simplement parfaite dans ce rôle cousu sur mesure pour elle. L'affection pour sa Alix Mongeau est immédiate et totale.

Elle trouve une magnifique réplique en Olivier Gervais-Courchesne, qui incarne lui aussi un député, aux aspirations pourtant bien différentes. La chimie entre les deux acteurs est palpable, ce qui nous donne même droit à quelques scènes assez sexy en début de parcours. Inès Talbi, Christian Bégin, Alex Godbout, Louis Champagne, Éric Bernier, Noé Lira, Valérie Tellos, Lily-Rose Loyer, Maka Kotto, Mireille Métellus, Patrick Emmanuel Abellard, Isabelle Vincent, Roger Léger, Geneviève Brouillette, Hugo Dubé, Guy Jodoin, Marie-France Lambert, Guillaume Laurin, Stéphane Jacques, Kevin Houle et Geneviève Alarie complètent l'imposante distribution, qui n'en fait jamais trop.

Dans le paysage télévisuel déjà bien garni, La candidate s'illustre avec brillance, un peu comme ce sera le cas d'Alix Mongeau dans son rôle de députée. Entre les rires, les réflexions environnementales, la déconstruction des classes et des a priori, voilà un autre petit bijou à inclure sans faute dans votre liste de séries à voir.

Voyez ci-dessous nos photos des artistes de la série, prises lors du visionnement de presse.

Les 10 épisodes de La candidates sont d'ores et déjà disponibles sur l'Extra d'ICI Tou.tv.