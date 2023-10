La chute et le burn-out d'une superwoman qui, ayant perdu tous ses repères, repart à la conquête d'elle-même et d'une vie qui vaille la peine d'être vécue. Valérie Danault tient un peu de sa mère, qui demeure très présente dans sa vie. Madeleine a tout misé sur sa brillante carrière de journaliste, mais sa trajectoire a été ponctuée d'épisodes dépressifs qu'elle cache sous une apparente assurance. Madeleine, qui en a l'expérience, est déterminée à aider sa fille à passer au travers. L'ex de Valérie, Éric, et son chum Kevin lui seront aussi d'un grand secours, car dans les circonstances, Valérie n'a peut-être pas autant d'énergie à consacrer à son fils Thomas qu'elle le voudrait.