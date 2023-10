Nathalie voulait l'amour, Kim voulait réussir et Sarah voulait la paix. Elles auront exactement le contraire lorsque le destin réunit, après 18 ans, ces trois ex-meilleures amies, lors de funérailles qui se termineront... au poste de police! Nathalie, fraîchement mariée, vient de perdre dans des circonstances tragiques son mari qui lui laisse, en héritage, sa maîtresse, son entreprise et sa fille de 15 ans. Kim, qui vivait au sommet, va apprendre quel bruit ça fait, une drop sociale, quand elle est expulsée de son bureau manu militari. Et Sarah perd tous ses repères en transgressant l’ultime tabou, sabotant au passage son union avec son conjoint de longue date. Dépassées par les événements, ces ex-copines qui n’ont plus rien en commun à part le réflexe de la respiration, se tournent les unes vers les autres... faute de mieux. Mais au cours de cette année de tous les gâchis, elles vont, petit à petit, retomber en amitié.