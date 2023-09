Des performances crève-coeur dans la première de la saison 2 d'Indéfendable

ATTENTION! Si vous n'avez pas vu l'épisode du lundi 11 septembre d'Indéfendable, nous vous conseillons de ne pas lire le texte qui suit.

Lundi soir, nous avons enfin découvert la réponse à la question qui nous a chicotés tout l'été : est-ce que Max (Mathieu Baron) est mort dans la fusillade du café?

C'est dans les premières secondes de ce nouvel épisode qu'on constate que le policier est bel et bien vivant. Par contre, il sera en bien piteux état mental puisqu'il a tué deux personnes, dont une victime collatérale, un jeune homme de 23 ans dont le père est aussi policier.

Ce dernier est interprété par nul autre que Guy Jodoin. Dans le premier épisode de la semaine, il livre une performance bouleversante alors qu'il apprend que son fils Nico (Anthony Parent-Castanha) a été touché par balles lors d'une fusillade. Puis, seulement quelques heures plus tard, il apprend que le garçon n'a pas survécu à ses blessures. La scène où on le voit s'écrouler suite à l'annonce de la mort de son fils nous arrache le coeur. On peut s'attendre à ce que son personnage, Jean-Pierre, livre un combat féroce contre Maxime, qui a tiré sur son enfant.

Mathieu Baron tire aussi admirablement son épingle du jeu. On ressent autant son incompréhension, sa honte, son désarroi et sa peine dans son regard, qui s'assombrit au fil de l'épisode. La colère qui monte en lui au fil de l'interrogatoire qu'il doit subir s'avère aussi saisissante. L'acteur a fait beaucoup de chemin depuis Unité 9 et il est agréable de le voir s'épanouir en tant que comédien dans cette partition complexe. Ce sera d'ailleurs très intéressant de voir l'évolution de son jeu au fil des prochaines semaines, qui seront certainement tumultueuses pour le pauvre Max.

Notons que Virginie Morin-Laporte, qui interprète l'amoureuse de Nico, nous a aussi impressionnés par l'intensité dramatique de sa performance. Son compte-rendu des faits, décrit depuis son lit d'hôpital, donne froid dans le dos. On s'imagine qu'on pourra la revoir dans les semaines à venir alors qu'elle sera certainement amenée à témoigner lors d'une enquête ou d'un futur procès.

On peut dire que la deuxième saison d'Indéfendable s'amorce sur les chapeaux de roues. Ça promet pour la suite!

Rappelons que certaines histoires seront ramenées dans cette deuxième saison, dont celle-ci, plutôt sordide.