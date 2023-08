Cette histoire sordide fera un retour dans la 2e saison d'Indéfendable

Une nouvelle bande-annonce d'Indéfendable, publiée sur les réseaux sociaux de TVA, nous dévoile plusieurs éléments de ce qui nous attend pour le début de la deuxième saison de la quotidienne.

Ainsi, on peut notamment entrevoir de nouveaux visages, des comédiennes et comédiens qui joueront dans les premières causes de la saison.

C'est le cas de Roxanne Bruneau, Guy Jodoin, Henri Picard, Benoît Brière et Mirianne Brulé notamment. Le producteur Charles Lafortune nous disait justement ceci concernant la performance de Guy Jodoin dans la série.

On peut aussi voir que des causes qui ont été vues dans la première saison feront un retour.

En ce sens, on entrevoit le superbe Hubert Proulx, qui avait donné une performance épatante dans la première saison, dans la peau d'un homme à la santé mentale flageolante, victime d'un psychiatre interprété par Christian Bégin.

On aperçoit aussi Lucien Ratio, qui fut au coeur d'une cause pour le moins troublante l'année dernière. Celui-ci interprétait un facteur accusé d'agression sexuelle. On se rappellera que celui-ci avait été acquitté, mais que la finale de cette histoire nous laissait entendre qu'il était bien coupable.

Consultez la bande-annonce en cliquant ici.

Nous avons bien hâte de retrouver tous ces comédiennes et comédiens exemplaires, notamment Sébastien Delorme, Anne-Élisabeth Bossé et Michel Laperrière, têtes d'affiche de la quotidienne.

Indéfendable sera de retour en ondes à TVA dès le 11 septembre à 19 h.

