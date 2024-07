Nommée aux Gémeaux pour La candidate, Catherine Chabot revient sur l'annulation crève-coeur de la série

Catherine Chabot a appris mercredi après-midi qu'elle était nommée dans la catégorie Meilleur premier rôle féminin pour son rôle dans La candidate.

L'actrice considère cette nomination comme « majeure » : « Alex Mongeau [son personnage], ça a été mon meilleur "match" à vie. »

« Je suis contente que l'industrie reconnaisse toute la beauté et la splendeur d'Alex Mongeau et de cette histoire-là de La candidate. Il y a eu tellement d'amour dans cette affaire-là », nous dit-elle.

« Je suis contente pour Isabelle [Langlois] aussi. Je suis contente que son personnage puisse rayonner. Sébastien [Gagné] et Charles-Olivier [Michaud] à la réalisation aussi. C'est vraiment grâce à leur direction d'acteur que j'ai pu donner le meilleur de moi-même. J'ai eu le temps de me planter, j'ai eu le temps d'essayer des affaires. J'ai eu 64 jours de terrain de jeu. Quand t'as la chance d'avoir ça, tu peux être mauvaise une journée, tu peux creuser le personnage, tu peux mieux le comprendre, tu peux faire corps avec, beaucoup plus que quand tu vas puncher deux jours sur une série. »

L'annulation de la série relève d'une question monétaire, comme le rapportait Hugo Dumas dans La Presse en février dernier. « Ça avait été écrit pour de gros budgets. Puis je pense qu'il y a eu des affaires de lieux de tournage qui étaient à l'extérieur. On allait beaucoup entre Dufferin, Québec et Montréal. Beaucoup de coûts liés à ça », indique-t-il.

C'est ma première peine d'amour d'actrice. Tu sais, comme quand ton chum te laisse, tu te réveilles le matin et tu es comme : "Ah, il n'est plus là. Il ne sera plus jamais là..." C'est un peu ça.

Elle indique que la série est bel et bien morte et enterrée : elle ne reviendra pas : « J'ai fait mon deuil pour vrai il y a deux mois. »

La première saison de La candidate est toujours disponible en rattrapage sur ICI.TOU.TV.

Catherine Chabot apparaîtra bientôt dans Qui a poussé Mélodie?, un « true crime dans une garderie ». Elle décrit ainsi la série, réalisée par Pascal L'Heureux : « Il y a une éducatrice qui a été poussée, puis la directrice de la garderie dit aux parents qu'il faut absolument trouver le coupable sinon tous les enfants sont dehors. Fait que là, c'est tellement difficile de trouver une grosse place en garderie que tous les parents font des pieds et des mains pour trouver le ou la coupable. »

Elle ajoute : « C'est brillant. C'est drôle. Ça ne ressemble à rien ». Avez-vous aussi hâte que nous de découvrir ça?