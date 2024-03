Claudine Prévost décroche un rôle en tant que comédienne

L'animatrice et reporter québécoise au style iconique Claudine Prévost, qui a bien taillée sa place dans les médias depuis plus de 20 ans, continue de nous surprendre. Après Musimax, TQS, TVA, Télé-Québec et RDS, ainsi que des émissions de radio à CKOI, RougeFM et NRJ, et dorénavant principalement à l'animation de projets radio-canadiens, les multiples projets qu'elle a pilotés l'auront dévoilé sous différentes facettes. Mais cette fois, un nouveau défi, dans un corps de métier différent, nous permet de la découvrir autrement. Pour la toute première fois, Claudine tient cette fois un rôle dans une fiction.

Elle interprète Sandra Boulanger-Apichella, la propriétaire d'un salon de tatouage, dans la seconde saison de L'air d'aller, une fiction de Télé-Québec dont l'histoire des dix premiers épisodes a remporté un prix à Cannes en 2023. Dans ses scènes, elle partage l'écran avec l'expérimenté Antoine Olivier Pilon, dont le personnage, Gabriel, atteint de fibrose kystique, compte sur son emploi au studio de Sandra pour développer sa créativité. Plus de détails sur l'histoire dans cet autre article.

« On cherchait une actrice tatouée », expliquait la productrice, Sarah Pellerin : « Alors, c'est parti de là et de fil en aiguille, je suis tombée sur [elle], que je suis et que j'aime. Et j'ai fait "Claudine Prévost c'est-tu fou?" On a fait "non!". Elle a fait des lectures avec Antoine et je trouvais ça chouette d'avoir cette couleur-là, sa présence. Je suis très contente qu'elle ait accepté », concluait-elle.

Comptant déjà parmi sa distribution Catherine St-Laurent, Joakim Robillard, Noémie Leduc-Vaudry, Marc Béland, Martin Drainville, Sylvie Moreau, Iannicko N'Doua et plusieurs autres artistes connus, Claudine Prévost n'est pas le seul nouveau visage qui s'ajoute à cette suite. Ce sera également le cas des comédiennes Mounia Zazham, interprétant Noûr, puis Dominique Quesnel, dans le rôle d'Odile.