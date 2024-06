« Il va y avoir eu un saut dans le temps quand la saison deux commence. Mais on reprend où on a laissé nos personnages. », avançait Germain Larochelle , le coauteur de la série, avant d'ajouter : « On va replonger dans ce qui se passe avec Fred et Marie-Ève ( Marie-Claude Guérin ) au chalet, avec le bébé. On va retrouver Jo qui est partie. Céline Bonnier qui est partie sur la trottinette. On reprend tout ça dès le premier épisode et on a des réponses par rapport à ça. Dès les 3-4 premiers épisodes, on résout des choses. Ce sont de premiers épisodes assez excitants. On ouvre de nouvelles questions aussi. »

Les téléspectateurs devraient enfin comprendre ce qui se passe avec Gabrielle Roy. C'est ce que nous confirmait l'interprète de ce personnage mystérieux, la talentueuse Jade Charbonneau (que vous pourrez aussi retrouver dans une série très attendue, cet automne. Découvrez laquelle ici). Rappelons que la fille de la mairesse était au coeur de la finale, lorsque le public a pu comprendre que la jeune toxicomane était la mère du bébé abandonné. L'auteur explique : « On va rentrer plus vite dans l'histoire de la mairesse Véro [Julie Roussel]. On les connaît. C'est plus rapide, juste par la force des choses. On a une intrigue très tricotée serrée, assez dense. Je pense que ça va être très excitant. On a de gros événements au début de saison. »

De son côté, la comédienne Alexa-Jeanne Dubé, qui joue seulement dans les scènes du passé, abordait ces fameux retours en arrière. Celle qui interprète le rôle de la sévère Louise Robinson (la mère de l'aînée, Joanne Bussières) nous expliquait que l'on en découvrira de plus en plus sur ce qui est arrivé avant, dans la secte, mais surtout sur « les débuts de tout ça. On comprend la naissance du mouvement. On va voir un peu comment c'est venu, quelles ont été les motivations de cette aventure religieuse bizarre. »

Le co-scripteur effleurait aussi la relation des trois soeurs, Joe [Céline Bonnier], Beth [Marie-Joanne Boucher] et Agnès [Noémie O'Farrel], effritée par leurs désaccords. Comme dans l'an un, la saison reprendra avec les soeurs qui sont séparées. À ce qu'on comprend, un événement les poussera toutefois à se retrouver plus tôt que tard.

Alors qu'à l'automne 2023, le rythme de l'annuelle de TVA avait été critiqué plutôt lourdement - certains trouvaient la carte de personnages trop vastes, d'autres avaient l'impression que l'intrigue se déployait trop lentement - la finale de saison avait été applaudie. « Quand on l'écrivait, on était vraiment contents. Ça déboule, c'est le fun. On se rend aux choses juteuses.», nous dit Germain Larochelle de la suite. Il va sans dire que l'hebdomadaire a trouvé son bassin de fans et que, tout comme eux, nous sommes emballés de retrouver l'énigmatique univers de Sorcières pour la rentrée d'automne.