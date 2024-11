Les téléspectateurs ont une hypothèse sérieuse concernant un personnage dans Sorcières

Ce mardi, les téléspectatrices et téléspectateurs ont pu témoigner de la densité de l'intrigue de la série Sorcières, alors qu'était présentée la finale de mi-saison.

Dans cet épisode chargé, Solène Villeneuve (Marianne Fortier) a fait sa place à Ste-Piété, avec des techniques pour le moins douteuses. Beth (Marie-Joanne Boucher) a refusé tout contact avec son père, Armand Bussières (Germain Houde), dans une scène particulièrement spectaculaire. Enfin, Vanessa (Léa Roy), victime d'un épisode aigu de schizophrénie, a commis l'impensable en poignardant le journaliste Rémi Turcotte (David Noël), qui est au coeur de ses élucubrations, ainsi que sa mère (Catherine de Sève).

Ce faisant, la jeune femme en crise a réveillé certains soupçons chez les téléspectatrices et téléspectateurs, qui mijotent maintenant une nouvelle hypothèse concernant l'un des personnages de la série.

En effet, plusieurs pensent que le journaliste Rémi Turcotte serait bel et bien le fils de Joe (Céline Bonnier) : celui-ci ne serait donc pas mort enfant, comme on le laisse entendre dans la série depuis le début. Plus encore, plusieurs pensent que l'attentat que Rémi vient de vivre avec sa mère permettra de révéler sa véritable identité. (Le texte se poursuit plus bas,)