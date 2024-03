Le téléroman Sorcières, qui conclura sa première saison dans deux semaines, réservait encore quelques éléments de mystère à ses fidèles dans l'épisode de lundi soir. Un moment de télévision, disons-le, fort d'émotions.

Il faut dire qu'une pièce du puzzle, au lien d'abord incompris des téléspectateurs, s'est enfin éclairée. Le plan de Joe (Céline Bonnier) de faire la lumière sur le cas d'Alain Leclerc (Jean-Marc Dalphond) a finalement fonctionné. Il avouait finalement être responsable de la mort de sa fillette... Mais si l'on détestait bien son personnage jusqu'ici, c'est avec remords qu'il a confessé l'accident à celle qui cherchait à tout prix à le dénoncer et en comprenant la chronologie des événements, impossible de rester de glace devant ses aveux et sa détresse. C'est à ce moment que l'enquête prend tout son sens dans le narratif de la protagoniste : c'est qu'avec les images du passé qui reviennent en tête à la journaliste, on comprend qu'au final, leurs histoires ne sont pas si différentes. Et c'est probablement de là que vient son envie de faire justice. La scène au téléphone, d'une crédibilité impeccable, a su nous émouvoir.

Le public se disait lui aussi sous le choc, sur les médias sociaux :

Je suis également sous le choc! L'histoire d'Alain Leclerc qui cause accidentellement la mort de sa petite-fille...ouf Et cette histoire tragique qui ramène Joe dans son passé...

Parce qu'il a dit que c'était un accident et le père de jo a dit la même chose pour charlot et des tas de petits détails comme ça

Et aussi le fait qu'elle a, elle aussi, contribué à dissimuler la mort de son bébé et d'une autre membre de la commune...





Il y aura aussi eu de l'action du côté de la résidence où est internée Manon (Louise Laparé) dans cet épisode, alors que Gaétane (Hélène Grégoire) venait en quête de réponses. Ce qu'on en retient? De nouveaux indices se dévoileront probablement d'une lettre que Manon avait reçue et sa forte réaction au nom de Luc Tougas (Stéphane Gagnon), en lien avec le bébé, cachait assurément quelque chose. Les fans ont partagé leurs hypothèses :

C'est certain que Charlot est pas mort..

Moi je pense que quand Luc a sortie de la commune et qu'il a rencontré la mairesse… bien il aurait eu une aventure avec et qu’il serait le pere de Gabrielle.

Quand elle a su que le match d’ADN avec le bb était Luc, sa face a changé!!!! L’emission veut nous laisser croire que Charlot est vivant! Mais il ya quun d’autre qui est au courant de la commune pour ca que ca s’acharne sur Luc.

Je pense que le gardien de sécurité de la résidence de Manon a une historique avec Gabrielle. Je penserais même que c’est lui le père du bébé. Il aurait violé Gabrielle et elle s’est débarrassé du bébé étant un enfant du viol. Ce gardien là a quelque chose de louche. Au début de la série, il avait été brusque avec Manon. Pourrait il être son fils?

Je trouve que le gardien ressemble à Fred… Qui sait? Son frère peut-être?

Le petit Charlot qui est rendu adulte est toujours vivant et as eu un fils avec la fille de la mairesse je me demande si le fameux facteur serait pas Charlot ou serais pas au courant de l’histoire à Charlot et veux ce venger il est pas toute lui ce gars donc ses ce que je pense.



Enfin, en apprenant que c'était Fred (Maxime Genois) derrière les caméras, Luc s'est infiltré chez lui et a découvert son système de surveillance, ainsi que l'étrange toile prophétique où Marie-Ève (Marie-Claude Guérin) tient un enfant. Saboter l'espace et nuire aux preuves n'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais il allait de soi que l'homme à tout faire n'était pas dans son état après la conversation difficile qu'il avait eue avec sa conjointe. Un étrange colis livré chez lui, dans les toutes dernières minutes de l'épisode, nous laisse pantois.

Assurément, le téléroman, critiqué d'abord pour son intrigue trop complexe, a su créer l'engouement qu'il nous promettait. Nous étions heureux d'apprendre la confirmation d'une seconde saison!