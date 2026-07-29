Le look de Céline Bonnier à Bonsoir bonsoir fait réagir pour les bonnes raisons

Le look des vedettes fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Le public a toujours son mot à dire sur les vêtements que portent les célébrités à l'écran et c'est rarement positif.

Par contre, ce mercredi, Céline Bonnier a reçu beaucoup de compliments pour la robe qu'elle avait revêtue à Bonsoir bonsoir.

« La belle robe! Parlez nous de cette robe. »

« Superbe robe Céline Bonnier ! »

« Marque de sa robe? Je l’adore. »

« Effectivement très belle robe qui lui va à ravir 🤩 »

« Magnifique robe »

« J’adore la robe! »

Pour les curieux, sachez que la robe en question est une création de Dolce & Gabbana issue d'une précédente collection (2018). Elle n'est malheureusement plus disponible à la vente, à moins bien sûr d'être très chanceux et de la trouver dans une friperie haute gamme.

Voyez la magnifique robe sur les images au bas de l'article.

Lors de son passage à l'émission de Jean-Sébastien Girard, Céline Bonnier a abordé sa participation à la série Sur le fil, dont le tournage est présentement en cours.

L'actrice interprètera Nathalie, qui dirige un organisme communautaire venant en aide aux personnes en situation d'itinérance.

« Rencontrer ces gens-là, ce milieu-là, moi, ça m'a flabbergastée », a-t-elle indiqué. » Le centre que j'ai visité dans Hochelaga accueille 350 personnes par soir et en refuse 50 par jour. C'est un centre qui a été ouvert au début de la pandémie et ils sont incapables de le fermer. Il y a un besoin fou. [...] C'est gens-là qui travaillent là font un travail monumental. Je n'étais jamais entrée dans un centre comme ça et ça m'a donné une claque. »

Une nouvelle réalisatrice bien connue s'installe derrière la caméra pour le reste du tournage de la série écrite par Pascale Renaud-Hébert. Apprenez-en plus ici.

Bonsoir bonsoir est diffusé du lundi au jeudi à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.