Elle a fui la secte avec courage, elle a poursuivi une carrière de journaliste dans l'espoir de faire le bien et elle a réuni ses cadettes dans l'espoir de faire la lumière sur le mystère planant sur Sainte-Piété. Joe (Céline Bonnier), l'aînée du trio de sœurs dans Sorcières, sous son apparence de femme dure, a les ailes abîmées. Les auteurs de la série, Germain Larochelle et Marie-Josée Ouellet, qui nous disaient que la suite nous réservait son lot de rebondissements, nous confirment qu'« on a encore bien des secrets à découvrir de Joanne ».

Tout au long de cette deuxième moitié de saison, la trame de Joanne prendra forme autour des enquêtes dans lesquelles elle s’investit depuis quelques épisodes. D'abord, sur celle de son père, puis sur celle d'Alain Leclerc (Jean-Marc Dalphond), une situation de plus en plus intrigante depuis qu'il a confronté la journaliste au Deli Smoked Meat...

« Avec l'aide de Martin (Jean-Moïse Martin), c'est un peu ça qui va être le moteur de Joe, de trouver des réponses et une forme de justice dans ces deux grandes enquêtes-là. », nous expliquait l'autrice, Marie-Josée.

« Joe, il y a toujours une pression sur elle », ajoute son acolyte, Germain, avant de confirmer que ces enquêtes auront des effets collatéraux sur le personnage. D'abord, l'implication de son collègue du Citadin, Rémi (David Noël), dans le cas de son père, initialement une façon de se débarrasser de lui, fait que « Rémi va se rapprocher un peu trop, il va en apprendre plus sur Joe, sa famille et son passé aussi. C'est quelque chose que Joe ne veut pas, mais qui ne peut pas ne pas se passer. Joe va se retrouver dans un étau par rapport à Rémi, elle va se retrouver coincée, avec la police aussi, plus globalement... »

L'auteur en profite pour enchaîner avec le mystère entourant les mots de Joe à Luc (Stéphane Gagnon), qui sont revenus quelques fois « on est responsables de deux morts ». Bien entendu, il y a Charlot... Mais ce n'est pas tout.

On va en découvrir un peu plus sur cette deuxième mort qu'ils ont sur la conscience. On va le voir en "flashbacks", ça, il va y avoir de nouveaux trucs qui vont se révéler à nous et d'autres morceaux du puzzle vont se placer. On va découvrir pourquoi Joe et Luc ne veulent pas tant que ça qu'on fouille dans leur passé.

Du côté professionnel (mais existe-t-il réellement une situation qui ne soit pas personnelle dans cette émission?), la journaliste sera mêlée à l'affaire d'Alain Leclerc, l'animateur qui reprend les rênes et le micro de son émission après avoir été soupçonné de la mort de sa fillette. « À partir de maintenant, ce duel entre Joe et Alain Leclerc va avoir des répercussions tout au long de la saison », nous racontait Germain, avant que sa complice ne renchérisse :

Ces répercussions vont avoir des échos sur de sombres secrets de Joe. Par l'enquête d'Alain Leclerc, qui n'est pas du tout liée au bébé, il y a des éléments qui vont se révéler à Joe qui vont la confronter sur ses propres secrets. Ce sont des secrets que Luc et elle partagent, mais on va se rendre compte que ses sœurs Agnès et Beth ne sont pas au courant du tout de cette vérité-là. (...) Elles ne connaissent pas tout de l'une et l'autre, il y a encore de gros secrets entre elles.

Enfin, autant la présence de Martin dans sa vie que les souvenirs d'un passé avec Luc semblent attendrir le cœur de la protagoniste, Germain Larochelle nous faisait savoir qu'« on va aussi explorer une facette amoureuse, une sphère plus intime de Joe. Elle est très solitaire, dans son petit monde, elle a une grosse bulle, mais on va explorer cette facette de Joe. On va aller un peu plus dans son passé, pour découvrir la flamme romantique qui a déjà existé en elle. »

Sorcières se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de TVA.