Deux gros bouleversements attendus dans la finale de Sorcières

L'épisode de Sorcières de ce lundi, qui était l'avant-dernier de l'an un du téléroman, s'est avéré, avouons-le, plutôt intense! Si vous avez manqué le 25e épisode, considérez ceci comme notre avertissement aux divulgâcheurs.

De nombreuses vérités ont finalement éclaté, d'abord avec Joe qui se livrait sur son passé trouble, sur le coup de l'émotion de l'affaire Alain Leclerc. Il y a trente ans, après la sixième fausse couche de Fiona, Louise a forcé cette dernière à subir un rituel de purification. C'était Joanne et Luc, tous deux endoctrinés, qui devaient se charger de mettre Fiona sous la tente chaude, bien malgré eux. Mais Fiona a suffoqué. Louise, la trouvant morte, les a accusés de meurtre à tort et les a forcés à cacher son corps, puis à feindre sa disparition pour éviter la colère d'Armand. Malgré tout le temps écoulé, l'aînée s'en veut toujours et se considère comme coupable. En révélant enfin son secret à ses cadettes, les blessures saillantes de chacune ont refait surface et une inévitable rupture s'est créée entre les soeurs.

Plus tard, le coeur du bébé d'Agnès a cessé de battre. Dans les circonstances, ses mensonges, envers sa conjointe Sophie, n'ont pas pu durer plus longtemps. Oui, la descente aux enfers s'est bel et bien fait sentir pour la coach de vie.

Enfin, à la toute fin de l'épisode, Clovis, le bébé trouvé aux chutes dans le premier épisode, est porté disparu. Ouf!

Le coauteur du projet, Germain Larochelle, nous confirmait que pour conclure la première année du téléroman, « on répond à quelques questions, mais on va en laisser d'autres ouvertes, il va rester quelques mystères ». La finale, la semaine prochaine, sera donc à ne pas manquer!

Mais on va avoir définitivement des réponses par rapport au bébé. On va en savoir un peu plus sur c'est quoi sa lignée, d'où est-ce qu'il vient? Un peu plus, on va laisser des trucs ouverts, mais y'a une grosse révélation choc qui s'en vient.

« Il va y avoir deux grosses twists, des twists dans le passé et dans le présent aussi », nous mentionnait-il. « C'est vraiment un gros épisode. » Il fait allusion à des « personnages comme Véro et Luc » avant de préciser que « c'est là qu'on va voir toutes les ramifications que les personnages ont ensemble. »

« Et Fred le facteur, il va atteindre un point culminant aussi. Il va tilter. Déjà qu'il est weird, on va voir que toute la pression va le faire basculer dans une autre zone et ça va être extrêmement intense. » Par ailleurs, sans trop pouvoir en dire, il nous confirme que l'étrange facteur aux tendances voyeuristes sera toujours de la partie dans la saison deux. « C'est un personnage qui a encore du millage à faire. »

La suite, qui sera diffusée à l'automne 2024, est déjà en préproduction et les tournages sont prévus pour bientôt, à la fin avril. Ce nouveau bloc de tournage sera cette fois entre les mains de la réalisatrice Sarah Pellerin, qui signe aussi L'air d'aller. L'auteur mentionne qu'on pourra s'attendre à découvrir de nouveaux décors, ainsi qu'un nouveau personnage. À suivre!

La finale de Sorcières, à découvrir ce lundi 1er avril à 20 h, sur les ondes de TVA.