Sur le fil : Voici quand débutera la nouvelle série avec Céline Bonnier

Il y a quelques mois, ICI Télé annonçait en grande pompe le lancement d'une toute nouvelle série mettant en vedette la comédienne Céline Bonnier, Sur le fil.

Dans cette série de fiction, écrite par Pascale Renaud-Hébert, on y suit Nathalie (Bonnier), qui est à la tête du centre Lavoie. Ce centre communautaire vient en aide aux personnes en situation d'itinérance, qui n'ont plus d'endroit où aller. Nathalie et son équipe d'intervenants luttent contre vents et marées pour offrir répit et dignité à celles et ceux que la société oublie trop souvent.

Ce jeudi, Radio-Canada nous confirme que la série prendra l'affiche le 14 septembre prochain, à compter de 21 h. Les 12 épisodes de 60 minutes chacun seront ainsi distillés jusqu'à la fin du mois de novembre. Il ne reste donc que quelques semaines avant de découvrir les images de cette nouvelle proposition qui, on le devine, fera jaser.

Au fil des épisodes, nous ferons d'ailleurs la connaissance des membres du centre et des personnes demandant refuge, promettant de nous offrir de grands moments de vulnérabilité, alors que les crises s'annoncent nombreuses. Pour donner vie aux personnages de la série, Céline sera notamment accompagnée d'Anne-Marie Cadieux, Ariel Charest, Mickaël Gouin, Sam-Éloi Girard et Antoine Olivier Pilon.

Quant à Pascale Renaud-Hébert, sa plume sera à l'affiche d'une série baignant dans un tout autre univers, l'hiver prochain. Tous les détails ici.

Les épisodes seront offerts en rattrapage sur ICI Tou.tv après leur diffusion à la télé.