Un départ abrupt pour Alertes : On ne s'attendait pas à ça!

La quatrième saison d'Alertes s'est conclue cet automne par l'assassinat du capitaine Roméo Goulet. Il faut savoir que Jean-Michel Anctil savait dès le départ que son personnage ne ferait qu'un bref passage dans l'escouade Cerbère avant de disparaître dans des circonstances tragiques. Lisez ce qu'il nous confiait ici.

Les téléspectateurs se sont dits déçus d'avoir dû faire leurs adieux à cet individu jovial auquel ils s'étaient attachés...

Ce qui nous étonne en visionnant le premier épisode de la saison 5, qui sera diffusé à TVA lundi soir, c'est la rapidité à laquelle le meurtre de ce personnage aimé est traité.

L'action reprend quelques mois après les évènements. On comprend ainsi que la police a compris qui avait tué Roméo et s'affairait depuis à lui mettre la main au collet. Mais, le téléspectateur, lui, n'a pas été témoin de l'enquête et s'étonnera certainement de voir comment on a choisi de traiter le décès déplorable du bon capitaine.

Peut-être qu'il y a aura une suite à cette histoire, mais le premier épisode semble boucler la boucle de cette affaire, à laquelle nous n'avons pas assisté. Dommage.

Pour ce qui est de la nouvelle cause de disparition qui occupera les enquêteurs de Cerbère, il s'agit de celle d'une politicienne dynamique (Catherine Renaud), considérée comme la candidate la plus probante au poste de première ministre. La fin de l'épisode est pour le moins étrange et intrigante. Nous avons bien hâte de voir dans quelle direction les auteurs d'Alertes ont choisi d'aller cette fois...

C'est à ne pas manquer, ce lundi 6 janvier à 21 h sur les ondes de TVA.